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Контрабандисты пытались переправить в Литву сигареты с помощью дрона - и у них почти получилось

19.03.2018 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Литовские пограничники в районе приграничного города Шальчининкай обнаружили квадрокоптер, к которому было примотано сто пачек сигарет с белорусскими акцизами, сообщается на сайте литовского ведомства.


Первой дрон, летящий над границе в два часа ночи, «увидела» система видеонаблюдения.

Квадрокоптер пересекал границу в районе села Науясэдис. После того, как дрон был посажен на землю, оказалось, что к нему прикреплено 100 пачек сигарет «Премьер» с белорусскими акцизами.


У пограничников нет сомнений, что беспилотник принадлежит контрабандистам и что он летел из Беларуси в Литву. Пограничники проверили близлежащие литовские населенные пункты, но хозяина техники пока не нашли. Сейчас по данному факту проводится проверка.

 
 
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Литовские пограничники в районе приграничного города Шальчининкай обнаружили квадрокоптер, к которому было примотано сто пачек сигарет с белорусскими акцизами.
 
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