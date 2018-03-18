Контрабандисты пытались переправить в Литву сигареты с помощью дрона - и у них почти получилось

Литовские пограничники в районе приграничного города Шальчининкай обнаружили квадрокоптер, к которому было примотано сто пачек сигарет с белорусскими акцизами, сообщается на сайте литовского ведомства.





Первой дрон, летящий над границе в два часа ночи, «увидела» система видеонаблюдения.

Квадрокоптер пересекал границу в районе села Науясэдис. После того, как дрон был посажен на землю, оказалось, что к нему прикреплено 100 пачек сигарет «Премьер» с белорусскими акцизами.





У пограничников нет сомнений, что беспилотник принадлежит контрабандистам и что он летел из Беларуси в Литву. Пограничники проверили близлежащие литовские населенные пункты, но хозяина техники пока не нашли. Сейчас по данному факту проводится проверка.