"Два часа за нее боролись". Родители внезапно умершей школьницы - о том, что случилось с их ребенком

Ночью 13 марта в 3-й Гомельской городской больнице умерла 10-летняя Ксения Мохорева. Всего за несколько часов до своей смерти девочка резвилась с младшим братом, делала уроки на завтра, болтала со школьной подругой по телефону. А потом ей вдруг стало плохо. Вызвали «скорую», доставили в больницу, но спасти не смогли. Причина внезапной смерти школьницы не установлена — и это не дает покоя родителям малышки.





Огромный коттедж в престижном поселке под Гомелем. Уже на пороге тревожный запах «Корвалола» — здесь пахнет горем. Неделю назад оно ворвалось в этот дом и забрало у его хозяев самое дорогое, что было — их дочь.





Это был обычный понедельник. Утром мама отвезла Ксюшу в гимназию. После обеда должна была забрать, но задержалась на работе. Не беда. Ведь есть любящие бабушка и дедушка.

— Примерно в 12 часов дочка позвонила: «Мамочка, когда ты меня заберешь из школы?» Я ей сказала, что не успеваю и что ее заберет дедушка, — вспоминает Нина Кугаева. И тут же добавляет: вернуть бы все назад — бросила бы все дела, пешком бежала бы за своей малышкой, забрала бы из школы, обнимала и целовала…





В четыре часа Нина вернулась с работы, бабушка с дедушкой передали внучку дочке и уехали домой. Вскоре с работы вернулся муж. Занимались какими-то домашними делами. Все, как всегда.

— Ксюша рассекала по первому этажу на самокате, играла с Колей (трехлетним братом. — Прим. TUT.BY). Набили ему шишку, я даже ее еще отругала: мол, ты большая, надо же соображать. Потом мы с ней смотрели на компьютере ролики. В часов восемь она пожаловалась, что болит живот. И почему-то попросила «Кока-Колы», — помнит мельчайшие подробности Нина.



Нина не выключает телефон дочери. Не закрывает даже последние вкладки в браузере, которые в понедельник открывала Ксюша. Вот ее инстаграм, последний звонок подруге, запрос «найти стих на белорусском», фотографии, видео…

Женщина признается: тогда она не придала жалобе дочери особого значения. У кого из детей иногда не болит живот? Да и Ксения — та еще любительница пошутить. К тому же спустя уже несколько минут девочка успокоилась, перестала жаловаться и занялась своими делами: доделала уроки, собрала портфель на вторник, поболтала по телефону с подругой.

Через час Ксюша снова стала жаловаться на боли. Нина пошла на кухню за лекарством. Не могла придумать, чем же помочь — дочка редко болела. За все 10 лет жизни всего-то и были ветрянка да несколько раз ОРВИ.

— Возвращаюсь — и ноги подкосились. Она ванной, на полу, на коврике свернулась калачиком. Я говорю: «Ксюша, ты что? Вставай!». Она говорит: «Мамочка, сейчас я полежу немножечко и пойду на кровать, просто у меня очень болит живот и кружится голова».

На Нинин крик прибежал муж Сергей, в это время он укладывал спать младшего сына — трехлетнего Колю.

— Начинаю поднимать — она ватная. Отнес в комнату, положил на кровать — белая как лист, губы синие. Я вызываю скорую. А она услышала и просит: «Папа, не надо, меня заберут в больницу, мне уже легче!» — рассказывает мужчина.





Ксюша выглядит очень вялой, но еще разговаривает с родителями. Успокаивает маму, говорит, что боли в животе уже прошли, вот только голова по-прежнему сильно кружится.

— Все отправляла меня из комнаты: «Мам, все, иди, я буду спокойно спать!» А потом начала терять сознание.

Пока ехала «скорая», родители обливали малышку холодной водой, трясли, заставляли разговаривать с ними — делали все, чтобы та не отключалась.

— Приехала скорая. То одну руку берут, то другую. Еле нашли пульс, сказали, что он был очень низкий. Врачи подключили кардиограф, переглядываются. Сначала нас планировали доставлять в детскую больницу, но в итоге везли уже в ту, что ближе. В машине Ксюше стало совсем плохо. Ей давали нюхать нашатырь, но она уже почти не реагировала. Сейчас я думаю, возможно, если бы это был реанимобиль, а не простая скорая, доченьку можно было бы спасти.





Примерно в 22.40. Ксению привезли в 3-ю городскую больницу.

— Мы сидели в приемном покое. Телефон у медсестры разрывался. Это были звонки из реанимации, где находилась Ксюша. Требовали срочно то лаборантов, то какие-то трубочки, кардиолога из дома вызывали и реаниматолога. Через два с половиной часа к нам пришла врач и две медсестры. Как только я их увидела, все поняла. «Вы родители? Мы два часа боролись. Мы не смогли спасти».





Как возвращались из больницы, Нина не помнит. В четыре часа утра в дом пришли из милиции и Следственного комитета. Долго всех опрашивали, изъяли Ксюшин компьютер.

Сегодня спустя почти неделю после той страшной ночи Нина не перестает задавать себе и окружающим один вопрос: как ее абсолютно здоровая дочь могла вот так вдруг умереть? Ответов пока нет. Ни у врачей, ни у проводивших вскрытие судмедэкспертов, ни у Следственного комитета.









Напомним, Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти школьницы. Для установления причины смерти Ксюши Мохоревой назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

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