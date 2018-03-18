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Милиция в Витебске ищет лжедоктора, который выманил у женщины деньги
19.03.2018 16:46 — Новости Общества | Tut.by
Октябрьский РОВД Витебска разыскивает 51-летнего мужчину, который, представившись «доктором народной медицины», выманил у горожанки деньги.
Женщина встретила мошенника 19 февраля возле магазина ритуальных услуг. Мужчина представился ей как «доктор народной медицины Владимир Владимирович Равинский». Затем сообщил, что и у самой женщины, и у ее детей есть серьезные проблемы со здоровьем. Однако, мол, он может помочь им, поставив «заслон». За свои услуги мужчина попросил 150 долларов. Получил эту сумму и ушел, пообещав, что свяжется с горожанкой.
Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в милицию. Увидев снимок Владимира Равинского в специальной фотобазе, горожанка опознала в нем «доктора народной медицины».
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Женщина встретила мошенника 19 февраля возле магазина ритуальных услуг. Мужчина представился ей как "доктор народной медицины Владимир Владимирович Равинский"....
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