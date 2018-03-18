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Милиция в Витебске ищет лжедоктора, который выманил у женщины деньги

19.03.2018 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Октябрьский РОВД Витебска разыскивает 51-летнего мужчину, который, представившись «доктором народной медицины», выманил у горожанки деньги.

Владимир Равинский. Фото: Октябрьский РОВД Витебска

Женщина встретила мошенника 19 февраля возле магазина ритуальных услуг. Мужчина представился ей как «доктор народной медицины Владимир Владимирович Равинский». Затем сообщил, что и у самой женщины, и у ее детей есть серьезные проблемы со здоровьем. Однако, мол, он может помочь им, поставив «заслон». За свои услуги мужчина попросил 150 долларов. Получил эту сумму и ушел, пообещав, что свяжется с горожанкой.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в милицию. Увидев снимок Владимира Равинского в специальной фотобазе, горожанка опознала в нем «доктора народной медицины».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Владимира Равинского и его деятельности, просят звонить по телефонам: +375 29 747−82−95, +375 29 511−22−07.

 
Теги: Витебск
 
 
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Женщина встретила мошенника 19 февраля возле магазина ритуальных услуг. Мужчина представился ей как "доктор народной медицины Владимир Владимирович Равинский"....
 
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