|
Замдиректора "Брестхлебопродукта" получил 4 года колонии усиленного режима за взятки
19.03.2018 17:11 — Новости Общества | Tut.by
Суд Ленинского района Бреста вынес обвинительный приговор заместителю директора ОАО «Брестхлебопродукт», сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора города Елена Ковальчук.
Должностное лицо находится под стражей с 11 сентября 2017 года. Мужчина был задержан в служебном кабинете в момент получения взятки.
Как установлено в ходе следствия и судебного разбирательства по делу, преступные действия менеджер совершал в период с 19 июня 2015 года. За обеспечение заключения договоров и предоставление заявок на перевозку зерна урожая 2016−2017 годов он принял от индивидуальных предпринимателей для себя в качестве взяток 1,7 тыс. рублей.
Суд признал мужчину виновным в получении взятки повторно. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.
Приговор не вступил в законную силу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Ленинского района Бреста вынес обвинительный приговор заместителю директора ОАО "Брестхлебопродукт".
|
Архив (Новости Общества)