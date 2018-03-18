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Замдиректора "Брестхлебопродукта" получил 4 года колонии усиленного режима за взятки

19.03.2018 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Ленинского района Бреста вынес обвинительный приговор заместителю директора ОАО «Брестхлебопродукт», сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора города Елена Ковальчук.

Должностное лицо находится под стражей с 11 сентября 2017 года. Мужчина был задержан в служебном кабинете в момент получения взятки.

Как установлено в ходе следствия и судебного разбирательства по делу, преступные действия менеджер совершал в период с 19 июня 2015 года. За обеспечение заключения договоров и предоставление заявок на перевозку зерна урожая 2016−2017 годов он принял от индивидуальных предпринимателей для себя в качестве взяток 1,7 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным в получении взятки повторно. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу.

 
Теги: Брест
 
 
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Суд Ленинского района Бреста вынес обвинительный приговор заместителю директора ОАО "Брестхлебопродукт".
 
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