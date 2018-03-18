Госконтроль наказал могилевских метеорологов за растраты

Комитет госконтроля наказал 13 должностных лиц Могилевского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им. Шмидта. Проверка законности и эффективности использования государственных средств и имущества выявила ряд нарушений.

Контролеры выявили незаконные получение и расходование более 100 тыс. рублей бюджетных средств. КГК отмечает многочисленные нарушения законодательства при проведении государственных закупок, расчетах с работниками при их увольнении, ведении бухгалтерского учета, сдаче государственного имущества в аренду, предоставлении статистической отчетности и др.

Должностных лиц привлекли к административной ответственности. Организация должна также устранить все нарушения.