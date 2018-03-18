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Госконтроль наказал могилевских метеорологов за растраты

19.03.2018 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Комитет госконтроля наказал 13 должностных лиц Могилевского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им. Шмидта. Проверка законности и эффективности использования государственных средств и имущества выявила ряд нарушений.

Контролеры выявили незаконные получение и расходование более 100 тыс. рублей бюджетных средств. КГК отмечает многочисленные нарушения законодательства при проведении государственных закупок, расчетах с работниками при их увольнении, ведении бухгалтерского учета, сдаче государственного имущества в аренду, предоставлении статистической отчетности и др.

Должностных лиц привлекли к административной ответственности. Организация должна также устранить все нарушения.

 
 
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По данным контролеров, Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды незаконно получал и расходовал государственные деньги и...
 
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