|
Госконтроль наказал могилевских метеорологов за растраты
19.03.2018 18:03 — Новости Общества | Tut.by
Комитет госконтроля наказал 13 должностных лиц Могилевского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им. Шмидта. Проверка законности и эффективности использования государственных средств и имущества выявила ряд нарушений.
Контролеры выявили незаконные получение и расходование более 100 тыс. рублей бюджетных средств. КГК отмечает многочисленные нарушения законодательства при проведении государственных закупок, расчетах с работниками при их увольнении, ведении бухгалтерского учета, сдаче государственного имущества в аренду, предоставлении статистической отчетности и др.
Должностных лиц привлекли к административной ответственности. Организация должна также устранить все нарушения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным контролеров, Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды незаконно получал и расходовал государственные деньги и...
|
Архив (Новости Общества)