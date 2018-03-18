|
Гродно и Белосток стали городами-побратимами
19.03.2018 18:02 — Новости Общества | Tut.by
Документы о взаимном сотрудничестве представители двух городов подписали в пятницу, 16 марта. Гродно представлял председатель горисполкома — Мечислав Гой, Белосток — его президент Тадеуш Трусколяски,
Подписанный договор о партнерском сотрудничестве между Белостоком и Гродно стал первым подобным официальным документом между двумя приграничными городами.
Городские власти будут сотрудничать в сфере культуры, спорта и самоуправления.
К совместной работе подключатся различные польские и белорусские организации и предприятия, которые уже на своем уровне будут подписывать соглашения, разрабатывать и реализовывать конкретные программы сотрудничества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документы о взаимном сотрудничестве представители двух городов подписали в пятницу, 16 марта. Гродно представлял председатель горисполкома - Мечислав Гой,...
|
Архив (Новости Общества)