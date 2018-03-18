Гродно и Белосток стали городами-побратимами

Документы о взаимном сотрудничестве представители двух городов подписали в пятницу, 16 марта. Гродно представлял председатель горисполкома — Мечислав Гой, Белосток — его президент Тадеуш Трусколяски, сообщает wyborcza.pl.





Подписанный договор о партнерском сотрудничестве между Белостоком и Гродно стал первым подобным официальным документом между двумя приграничными городами.

Городские власти будут сотрудничать в сфере культуры, спорта и самоуправления.

Планируется, что города-побратимы будут развивать совместные социальные, образовательные, спортивные и туристические проекты.

К совместной работе подключатся различные польские и белорусские организации и предприятия, которые уже на своем уровне будут подписывать соглашения, разрабатывать и реализовывать конкретные программы сотрудничества.