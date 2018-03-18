ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродно и Белосток стали городами-побратимами

19.03.2018 18:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Документы о взаимном сотрудничестве представители двух городов подписали в пятницу, 16 марта. Гродно представлял председатель горисполкома — Мечислав Гой, Белосток — его президент Тадеуш Трусколяски, сообщает wyborcza.pl.


Подписанный договор о партнерском сотрудничестве между Белостоком и Гродно стал первым подобным официальным документом между двумя приграничными городами.

Городские власти будут сотрудничать в сфере культуры, спорта и самоуправления.
Планируется, что города-побратимы будут развивать совместные социальные, образовательные, спортивные и туристические проекты.

К совместной работе подключатся различные польские и белорусские организации и предприятия, которые уже на своем уровне будут подписывать соглашения, разрабатывать и реализовывать конкретные программы сотрудничества.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документы о взаимном сотрудничестве представители двух городов подписали в пятницу, 16 марта. Гродно представлял председатель горисполкома - Мечислав Гой,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Речице военком в прессе озвучил фамилии и адреса парней, которые уклоняются от армии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика