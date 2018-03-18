Сегодня в Солигорске начались судебные заседания по делу об отравлении жидким азотом на новогодней вечеринке . Обвиняемый — индивидуальный предприниматель, который исполнял роль Деда Мороза. Его судят по ч.2 ст. 338 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Репортаж из зала суда — в материале «Лидер-пресс плюс».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На корпоративе 32-летний Илья Вавилов выступал в роли Деда Мороза, сообщает издание. Индивидуальный предприниматель, имеющий свидетельство о разрешении на проведение торжественных мероприятий, заключил договор с руководством кафе «Веснянка» на оказание услуги по организации и проведению новогодней шоу-программы.

В тот вечер он проводил один из популярных конкурсов, в ходе которого добавил в бокалы и рюмки участников со спиртным жидкий азот из термоса. При этом, не дозируя добавленный объем азота и не контролируя время его испарения, разрешил участникам выпить коктейли.

— Пять человек выстроились. Их выбирал визуально. Я по очередности наливал жидкий азот в их емкости. После чего предупредил, что это жидкий азот. После чего каждый поздравил с Новым годом присутствующих, и когда реакция добавленного мною вещества практически сошла, разрешил выпить. По времени прошло 1,5−2 минуты. После завершения номера довел программу до конца. Вся программа составила около получаса. После чего ко мне подбежали и сказали, что случилось с женщиной. Я не мог представить, как такое может произойти, — говорит обвиняемый.

Во время заседания было озвучено, что Илья Вавилов уже не раз проводил номера с жидким азотом. И по его словам, в этот раз что-то пошло не так, как обычно. Между тем, основным видом деятельности индивидуального предпринимателя является проведение праздников (дни рождения, юбилеи, корпоративны) в качестве ведущего, диджея. Мужчина работает сам, иногда со своим братом.

Илья Вавилов знал, что номера с жидким азотом пользуются популярностью во всем мире, и Беларусь не исключение. Около года назад к нему обратились за помощью организовать детский праздник, и одним из условий было использование жидкого азота. Тогда индивидуальный предприниматель купил жидкий азот и специальный термос для его хранения. Много читал в интернете по использованию вещества и обращению с ним, а также консультировался у коллег из России. Опыты мужчина проводил на себе дома, тестировал и пробовал жидкий азот с различными напитками. А номер, который он решил провести в кафе «Веснянка», обвиняемый делал редко, в основном на свадьбах. В этот раз решил показать его на корпоративе.

По своему опыту Дед Мороз наливал участникам номера в их емкости 5−8 мл жидкого азота. Количество определял «на глаз», а время, за которое должно испариться вещество, отсчитывал по музыке. В тот вечер все участники были с рюмками, только женщина (потерпевшая. — Прим. авт.) с бокалом вина.

Прокурор спросил обвиняемого, как он контролировал время, которое должно было пройти, чтобы люди смогли выпить коктейли.

— У всех были маленькие емкости с напитками, поэтому и жидкого азота нужно было немного. Звучала музыка, по ней отсчитывал время. И в этот момент непредвиденная ситуация произошла. Мое кредо по жизни — безопасность превыше всего. В тот день у меня до 1000 человек было на мероприятиях. Я проводил три мероприятия в Слуцке, одно из которых благотворительное, потом приехал на вечернее выступление в Солигорск, — рассказал Илья Вавилов. — После добавления жидкого азота должно пройти 1,5−2 минуты для того, чтобы он преобразовался в газообразное вещество. Да, я признаю, что не убедился, до конца ли произошла реакция испарения.

О том, что женщина находится в тяжелом состоянии в больнице, Илья Вавилов узнал на следующий день после проведения мероприятия. Он хотел навестить ее, но знал, что в реанимационное отделение его не пустят. Впервые посетил палату, в которой находилась пострадавшая в середине января. До этого постоянно держал связь с ее мужем. И спустя неделю после инцидента начал предлагать свою помощь.

До заседания суда он возместил моральный ущерб потерпевшей жительнице Солигорска в размере 13 700 руб.

— Все переговоры я вел с мужем потерпевшей. Со мной на встречи ходила или супруга, или брат. Сумму моральной компенсации определили вместе с Виктором Александровичем (муж потерпевшей. — Прим. авт.). Мы спрашивали у следователя, какой ориентировочно должна быть сумма. Он не сказал. И мы определили, что где-то 5000 -7000 долларов. На такой сумме и сошлись с мужем Надежды Сергеевны. Она писала расписку, пока муж пересчитывал деньги. Отдавал я в белорусских рублях, — поясняет мужчина.

Обвиняемый признался, что знает, для чего используется жидкий азот в медицине, что будет, если он попадет на открытые участки тела, а также про то, что случится, если в жидком азоте держать, например, палец несколько минут. А вот о воздействии вещества на внутренние органы Илья Вавилов не знает.

Пострадавшая 51-летняя Надежда Сергеевна рассказала на суде:

— Мы с подругами решили отметить Новый год. Остановили выбор на заведении «Веснянка». За неделю до мероприятия пришли в кафе, заказали меню, узнали, что наш столик будет в беседке. И вот 23 декабря к семи вечера пришли в заведение. Танцевали, фотографировались. К девяти вечера началось новогоднее шоу, вышел Дед Мороз. Сначала было не очень интересно. Потом попросили назвать свои ассоциации с Дедом Морозом. Я сказала: «Дед Мороз — красный нос». Меня и еще пару человек попросили выйти из-за столов в зал. Потом попросили взять свои бокалы/рюмки. Мне поднесли мой бокал с вином. У остальных участников были рюмки. Я не слышала, что нам добавляют жидкий азот. Потом услышала, как Дед Мороз отсчитал: «Раз, два, три — выпиваем». Пар шел в глаза. Я сделала два глотка, сразу стало плохо. Началась сильная отрыжка, прикрыла рот. Пришла в беседку, упала. Девочки меня подхватили, я кричала, что умираю. Вызвали скорую помощь. У меня началась рвота, она не прекращалась ни в машине скорой помощи, ни в приемном покое.

Потерпевшая призналась, что смутно помнит все произошедшее. В ее бокале было совсем немного вина, сантиметр один. В том, что прошло две минуты от момента добавления жидкого азота до команды «выпить», она сомневается.

Надежда Сергеевна провела в больнице в общей сложности с 23 декабря 2017 года до 9 февраля 2018 года. Сейчас женщина еще на больничном.

— Я перенесла две операции: по удалению желудка и лапароскопию. Сейчас тяжело подобрать лекарства и питание. Мне нужно кушать через час-два и только специальное питание. Сегодня мне может подойти это питание, а завтра будет плохо от него, — говорит потерпевшая. — У меня до сих пор не прошли пролежни. Они были на голове, попе и ногах. На ногах еще остались раны.

После небольшой паузы женщина добавила:

— Да, про восстановление организма говорить еще очень рано. Собираем документы на оформление группы инвалидности. Скорее всего, это будет третья и пожизненная.

Надежда Сергеевна подала материальный иск. Они с мужем собрали необходимые документы, чеки, справки и еще на прошлой неделе предлагали обвиняемому оплатить материальные расходы. Запрашиваемая сумма составляет 817 руб.

Также выяснилось, что сотрудники кафе «Веснянка» дважды выделили потерпевшей помощь в общей сумме 1000 руб. По словам потерпевшей, эти деньги ушли на уход за ней, питание. Частично ими распоряжался супруг, который брал консультации адвоката.

За время пребывания на стационарном лечении Илья Вавилов навещал потерпевшую около пяти раз, неоднократно просил прощения и предлагал помощь. Женщина призналась, что простила обвиняемого.