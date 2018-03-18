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В Волковыске с 15 марта не зарегистрировано ни одного нового случая кори
19.03.2018 18:53 — Новости Общества | Tut.by
Из Волковысской центральной районной больницы выписали оставшихся двух пациентов, которые болели
— Вспышку кори удалось остановить благодаря комплексу санитарно-эпидемиологических мероприятий. В частности, активной работе в очагах инфекции — жилых домах, школах, на предприятиях — там, где регистрировался диагноз корь, — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Волковысской центральной районной больницы Елена Грицкевич. — Специалисты больницы изучали прививочный статус каждого из тех, кто контактировал с больными. А когда выявляли непривитых или тех, кому была сделана только одна прививка, — направляли в дополнительный прививочный пункт.
На 15 марта
В ведомстве отметили, что продолжается проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, медицинское наблюдение и вакцинация граждан, в том числе — детей, родители которых ранее отказывались от иммунизации.
Заболевание в большинстве случаев выявили у тех, кто не был привит. Отмечалось, что подтип кори, который регистрировали в Волковыске, ранее в Беларуси
В Волковыске открыт дополнительный прививочный пункт. Он работает с 8.00 до 20.00.
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Из Волковысской центральной районной больницы выписали оставшихся двух пациентов, которые болели корью. А последний раз в медицинское учреждение с подозрением на...
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