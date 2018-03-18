В Волковыске с 15 марта не зарегистрировано ни одного нового случая кори

Из Волковысской центральной районной больницы выписали оставшихся двух пациентов, которые болели корью . С четверга к волковысским врачам с симптомами данного инфекционного заболевания никто не обращался, сообщает "Гродненеская правда" со ссылкой на медиков.





— Вспышку кори удалось остановить благодаря комплексу санитарно-эпидемиологических мероприятий. В частности, активной работе в очагах инфекции — жилых домах, школах, на предприятиях — там, где регистрировался диагноз корь, — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Волковысской центральной районной больницы Елена Грицкевич. — Специалисты больницы изучали прививочный статус каждого из тех, кто контактировал с больными. А когда выявляли непривитых или тех, кому была сделана только одна прививка, — направляли в дополнительный прививочный пункт.

На 15 марта по данным Минздрава , было лабораторно подтверждено 24 случая кори.

В ведомстве отметили, что продолжается проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, медицинское наблюдение и вакцинация граждан, в том числе — детей, родители которых ранее отказывались от иммунизации.

Заболевание в большинстве случаев выявили у тех, кто не был привит. Отмечалось, что подтип кори, который регистрировали в Волковыске, ранее в Беларуси не циркулировал. Он встречается в странах Европы, в том числе Украине. Этот факт позволяет судить, что вирус был завезен из какой-то европейской страны.

В Волковыске открыт дополнительный прививочный пункт. Он работает с 8.00 до 20.00. ﻿

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!

Читайте также

Все о кори. Как лечат, где привиться взрослому и как узнать, делали ли прививку в детстве

Не верить в прививки — то же самое, что не верить в ВИЧ. Главный инфекционист страны о кори и гриппе