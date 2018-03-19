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Установлена личность парня, труп которого нашли в Свислочи
19.03.2018 23:49 — Новости Общества | Tut.by
Установлена личность парня, труп которого на днях
Напомним, труп нашли в 70 метрах от берега напротив дома № 2 на улице Коммунистической. Это произошло 17 марта. На теле обнаружены сильные следы разложения. Человек был одет по-осеннему. Труп явно пролежал в реке не один месяц.
Как сообщила Дранькова, погибшим оказался 20-летний уроженец Гродно. В декабре мы
Парень 26 ноября был в командировке в деревне Пикалина под Минском. Около 17−18 часов он выехал в столицу и больше не выходил на связь.
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Тело обнаружили в реке в районе Коммунистической.
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