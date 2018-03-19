Установлена личность парня, труп которого нашли в Свислочи

Установлена личность парня, труп которого на днях нашли в Свислочи. Об этом в фейсбуке сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Напомним, труп нашли в 70 метрах от берега напротив дома № 2 на улице Коммунистической. Это произошло 17 марта. На теле обнаружены сильные следы разложения. Человек был одет по-осеннему. Труп явно пролежал в реке не один месяц.

Как сообщила Дранькова, погибшим оказался 20-летний уроженец Гродно. В декабре мы сообщали о его поисках.

Парень 26 ноября был в командировке в деревне Пикалина под Минском. Около 17−18 часов он выехал в столицу и больше не выходил на связь.