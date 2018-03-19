"Рекорд" выборов, кредиты на Geely, боксер-чемпион и чей все-таки Крым - все за вчера

Доброе утро!

Ну что, дожили до Geely: если вы все эти годы мечтали о белорусском авто, но не могли себе его позволить, то вот вам долгожданные льготные кредиты ! Стоп, стоп, в очередь, не толпимся! Ну, а если отечественный автомобиль все равно остался неподъемным, то, напомним, поезда тоже еще никто не отменял — переживем! Правда, они что-то подорожали …





ВАЖНОЕ

В России Владимир Путин выиграл президентские выборы с «историческим рекордом» . Его конкуренты в один голос назвали их нечестными — и вот что они говорили после поражения . Жириновский так и вовсе заявил, что эти выборы могут стать последними в России, и там появится «пожизненный лидер» . ЕС не признал результаты президентских выборов в Крыму, а мы вот здесь показываем и рассказываем, как голосовали российские знаменитости : Тимати, Бузова, Пугачева с Галкиным, Безруков и другие.

Стало известно, что камеры фотофиксации на наших дорогах будут работать по-новому: научатся контролировать не только скорость, но и страховки, и техосмотр… Подробности — здесь .

Недавно «Белнефтехим» объявил о новом механизме ценообразования на топливо. Говорят, теперь бензин на заправках будет не только дорожать, но и дешеветь. Вот здесь на пальцах объясняем, можно ли им верить как это будет .

Продолжаем следить за судом о коррупции в ФСЗН и НББ: на последнем заседании одним фигурантам смягчили обвинение, другим — ужесточили .

В Волковыске радуются: вспышку кори удалось остановить ! Ну вот и хорошо, но не расслабляемся — еще раз напоминаем вам симптомы заболевания и алгоритм действий .

Вот здесь мы подвели итоги этапа Кубка мира по биатлону . НашаДаша теперь третья в общем зачете — и вполне может побороться за глобус с Кузьминой и Макарайнен. Будем болеть!

Продолжение Скрипаль-гейта: Путин назвал чушью обвинения России в причастности к отравлению Скрипаля, а Польша между тем хочет выслать российских дипломатов из солидарности с Британией.

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Таможня Литвы прокомментировала жесткий досмотр белоруски в аэропорту Вильнюса. «Мы бы хотели поблагодарить эту девушку за то, что она согласилась на этот досмотр, и очень довольны, что ничего не нашли. Это рабочая ситуация». Наши, кстати, тоже досматривают людей при помощи медтехники.

Помните дело о гибели от побоев 2-летней малышки в Слуцке? Ее маму недавно отпустили из-под стражи, — и вот ее монолог о том, что случилось и как она это переживает.

Родители внезапно умершей в Гомеле четвероклассницы рассказали нам о том, что произошло с их ребенком . Ответа на главный вопрос пока нет.





Белоруска поделилась впечатлениями о жизни в Швейцарии. Очень интересный опыт, обязательно прочтите : и о учебе, и о зарплатах, и о «сексе по дружбе».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Еще раз разбираемся, чей все-таки Крым. Четвертая годовщина референдума в Крыму совпала с выборами президента РФ. И в этом больше символизма, нежели случайности. Жители полуострова впервые выбирали российского президента. И, по официальным данным, отдали более 90% своих голосов Владимиру Путину. Украинский президент Петр Порошенко назвал эти результаты «филькиной грамотой». Статус полуострова-то до сих пор спорный .

А здесь — все о том, почему лихорадит рынок недвижимости . Он, мы заметили, серьезно оживился за счет отложенного спроса и растущего кредитования. Разбираемся, какова справедливая цена метра и могут ли «подогреть» рынок недвижимости кредиты и айтишники.

Белорус впервые за 12 лет стал чемпионом мира по боксу — и вот здесь рассказывает нам о конфликте с первым учителем, работе на энтузиазме вплоть до завоевания чемпионского пояса, а также о том, почему у него не сложилось с Олимпийскими играми .





Ну и напоследок посмотрите, как выглядит самый большой щенок в мире . Вот это зверюга!

Все новости понедельника, 19 марта

Кстати. Синоптики обещают , что к выходным потеплеет. Тьфу-тьфу, не сглазить бы, конец марта, как-никак.

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