"Рекорд" выборов, кредиты на Geely, боксер-чемпион и чей все-таки Крым - все за вчера

Ну что, дожили до Geely: если вы все эти годы мечтали о белорусском авто, но не могли себе его позволить, то вот вам долгожданные льготные кредиты! Стоп, стоп, в очередь, не толпимся! Ну, а если отечественный автомобиль все равно остался неподъемным, то, напомним, поезда тоже еще никто не отменял — переживем! Правда, они что-то подорожали…
Стало известно, что камеры фотофиксации на наших дорогах будут работать по-новому: научатся контролировать не только скорость, но и страховки, и техосмотр… Подробности — здесь.
Недавно «Белнефтехим» объявил о новом механизме ценообразования на топливо. Говорят, теперь бензин на заправках будет не только дорожать, но и дешеветь. Вот здесь на пальцах объясняем, можно ли им веритькак это будет.
Продолжаем следить за судом о коррупции в ФСЗН и НББ: на последнем заседании одним фигурантам смягчили обвинение, другим — ужесточили.
Таможня Литвы прокомментировала жесткий досмотр белоруски в аэропорту Вильнюса. «Мы бы хотели поблагодарить эту девушку за то, что она согласилась на этот досмотр, и очень довольны, что ничего не нашли. Это рабочая ситуация». Наши, кстати, тоже досматривают людей при помощи медтехники.
Помните дело о гибели от побоев 2-летней малышки в Слуцке? Ее маму недавно отпустили из-под стражи, — и вот ее монолог о том, что случилось и как она это переживает.
Еще раз разбираемся, чей все-таки Крым. Четвертая годовщина референдума в Крыму совпала с выборами президента РФ. И в этом больше символизма, нежели случайности. Жители полуострова впервые выбирали российского президента. И, по официальным данным, отдали более 90% своих голосов Владимиру Путину. Украинский президент Петр Порошенко назвал эти результаты «филькиной грамотой». Статус полуострова-то до сих пор спорный.
А здесь — все о том, почему лихорадит рынок недвижимости. Он, мы заметили, серьезно оживился за счет отложенного спроса и растущего кредитования. Разбираемся, какова справедливая цена метра и могут ли «подогреть» рынок недвижимости кредиты и айтишники.
Белорус впервые за 12 лет стал чемпионом мира по боксу — и вот здесь рассказывает нам о конфликте с первым учителем, работе на энтузиазме вплоть до завоевания чемпионского пояса, а также о том, почему у него не сложилось с Олимпийскими играми.