Минприроды предупреждает об ответственности за сбор редких первоцветов

Фиалка топяная

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от сбора первоцветов. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Одной из важнейших экологических задач является сохранение видового разнообразия растений. В результате непродуманной деятельности человека могут исчезнуть многие виды. Каждый из них уникален, и его потеря безвозвратна.

Первоцветы являются неотъемлемым компонентом природных биоценозов. Ежегодный массовый сбор в марте-апреле может стать причиной их исчезновения в природе. В Беларуси произрастают первоцветы, среди которых есть растения, включенные в Красную книгу Беларуси: прострел луговой, прострел раскрытый, равноплодник василистниковый, фиалка топяная и др. Их сбор запрещен и карается штрафными санкциями.

Нарушение требований по охране дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, либо их нецелевое использование влекут наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин (базовая величина - Br24,5), на индивидуального предпринимателя - от 20 до 150 базовых величин, а на юридическое лицо - от 25 до 500 базовых величин. Самовольное изъятие или уничтожение этих растений либо совершение иных действий, которые могут привести к гибели и (или) сокращению их численности, нарушению среды произрастания, влекут наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 25 до 200 базовых величин, на юридическое лицо - от 35 до 1 тыс. базовых величин.-0-