С 20 марта повышаются цены на проезд на железной дороге

В Беларуси повысились цены на проезд на железнодорожном транспорте. Так, на городских линиях — с 20 марта тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 2−6%, а на региональных и межрегиональных линиях — с 1 апреля на 24% и 32% соответственно. Данная информация размещена на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Как уточнили в министерстве, тариф на проезд на городских линиях по одному направлению вырастет с 0,88 до 0,9 рубля (в пределах одного тарифного пояса).

Тариф на перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по двум направлениям с 20 марта подняли с 1,76 до 1,8 рубля, а тариф на перевозки пассажиров в пределах трех тарифных поясов по одному направлению — с 2,5 до 2,6 рубля. Тариф на перевозки пассажиров в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям подняли с 20 марта с 2,08 до 2,1 рубля.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях экономкласса с 1 апреля вырастут с 0,16 рубля до 0,2 рубля за одну зону, с 0,016 до 0,02 рубля за 1 километр. В ведомстве уточнили, что уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не превышает 20%. Бюджетное субсидирование на эти услуги не осуществляется.

Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в целях поэтапного повышения уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. Напомним, тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз в Беларуси повышали в конце 2015 года.

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