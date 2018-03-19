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В Быховском районе пьяная мать три дня избивала трехмесячного сына
20.03.2018 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения малолетнему возбудили в отношении 23-летней жительницы Быховского района. По версии следствия, пьяная мать избивала своего сына-грудничка,
— Следствием установлено, что обвиняемая с 8 по 10 марта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, дома избивала своего 3-месячного сына, — уточнила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.
Следы избиения заметили врачи во время планового медицинского осмотра.
Обвиняемая находится под стражей, с ней работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая в отношении обвиняемой для определения ее способности сознавать фактический характер содеянного и нести ответственность на общих основаниях.
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Следы избиения заметили врачи во время планового медицинского осмотра.
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