В Быховском районе пьяная мать три дня избивала трехмесячного сына

Уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения малолетнему возбудили в отношении 23-летней жительницы Быховского района. По версии следствия, пьяная мать избивала своего сына-грудничка, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

— Следствием установлено, что обвиняемая с 8 по 10 марта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, дома избивала своего 3-месячного сына, — уточнила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Следы избиения заметили врачи во время планового медицинского осмотра.

Обвиняемая находится под стражей, с ней работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая в отношении обвиняемой для определения ее способности сознавать фактический характер содеянного и нести ответственность на общих основаниях.