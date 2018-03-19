﻿ В Быховском районе пьяная мать три дня избивала трехмесячного сына. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Быховском районе пьяная мать три дня избивала трехмесячного сына

20.03.2018 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения малолетнему возбудили в отношении 23-летней жительницы Быховского района. По версии следствия, пьяная мать избивала своего сына-грудничка, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

— Следствием установлено, что обвиняемая с 8 по 10 марта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, дома избивала своего 3-месячного сына, — уточнила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Следы избиения заметили врачи во время планового медицинского осмотра.

Обвиняемая находится под стражей, с ней работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая в отношении обвиняемой для определения ее способности сознавать фактический характер содеянного и нести ответственность на общих основаниях.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следы избиения заметили врачи во время планового медицинского осмотра.
 
Новости дня
Новости общества
 
С 20 марта повышаются цены на проезд на железной дороге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика