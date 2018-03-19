Более 220 оздоровительных лагерей организуют на весенних каникулах в Брестской области

В Брестской области на весенних каникулах будет организовано более 220 оздоровительных лагерей, сообщила БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы управления образования облисполкома Алла Сенькевич.

Лагеря с дневным пребыванием будут действовать на базе учебных заведений. Там в последние мартовские дни смогут отдохнуть 10 тыс. школьников. Для 1,2 тыс. ребят организуют специальные лагеря в спортшколах. Размер дотации за счет средств государственного социального страхования на удешевление стоимости путевок на одного ребенка в день составит 4,2 рубля.

— На каникулах детей ожидает множество оздоровительных, образовательных, творческих и спортивных мероприятий. При составлении программы особое внимание уделено тематике Года малой родины, — рассказала Алла Сенькевич.

Традиционно для школьников организуют профилактические акции, походы в музеи, кино и театры, экскурсии по историческим местам в Брестской области и за ее пределами.

Более 300 школьников региона выедут на отдых за границу. В Италию по приглашению местных благотворительных фондов отправятся воспитанники интернатов, детских домов семейного типа.

Параллельно в Брестской области ведется подготовка к летнему сезону. В этот период в регионе планируется оздоровить 61,8 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет. Ребята смогут отдохнуть более чем в 200 лагерях с круглосуточным пребыванием, более чем 700 — с дневным. Также формируется список предприятий, организаций и учреждений образования, на базе которых будут созданы лагеря труда и отдыха. По предварительным данным, их в летние месяцы посетят 2620 подростков.