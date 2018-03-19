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Снег ожидается 21 марта по юго-востоку Беларуси
20.03.2018 11:35 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег ожидается по юго-востоку Беларуси 21 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах, днем преимущественно по юго-восточной части страны пройдет снег, мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, днем северный, северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях - минус 10-12 градусов. Днем будет от минус 4 до плюс 2 градусов.-0-
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег ожидается по юго-востоку Беларуси 21 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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