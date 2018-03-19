Семь крупных региональных ярмарок пройдут весной в Минской области

Определены сроки и места проведения семи крупных весенних региональных ярмарок, которые пройдут в городах Минской области весной этого года, сообщает Миноблисполком.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Первая из этих ярмарок состоится в Слуцке 24 марта, затем в Молодечно (14 апреля), Вилейке, Солигорске и Жодино (21 апреля), Борисове (28 апреля), Несвиже (29 апреля).

Жители центрального региона смогут приобрести на ярмарках сельскохозяйственную продукцию, продукцию мясопереработки, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, удобрения, семена, посадочный материал, cельскохозяйственный инвентарь, изделия мастеров народного творчества.

Ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам I и II групп помогут доставить плодоовощную продукцию на дом.

Также в Минской области с 24 марта по 6 мая по выходным дням будут проходить весенние районные ярмарки.