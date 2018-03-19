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В центре Минска стали троллейбусы
20.03.2018 12:29 — Новости Общества | Tut.by
На улице Кальварийской временно прекращено движение троллейбусов. Причиной стали неполадки в контактной сети.
«Похоже, на Немиге у троллейбусов закончилось электричество, все стоит в обе стороны», — сообщают нам читатели.
Как пояснили в
Движение троллейбусов маршрутов № 4, 7, 9, 13, 44, 57 организовано по улице Тимирязева, маршрутов № 40, 53 — до площади Жукова.
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