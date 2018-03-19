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Погода в Беларуси на 21 марта: преимущественно по юго-восточной части страны пройдет снег, мокрый снег
20.03.2018 13:00 — Новости Общества | news.21.by
В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили прогноз погоды на 21 марта.
Так, снег ожидается по юго-востоку Беларуси. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах, днем преимущественно по юго-восточной части страны пройдет снег, мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, днем северный, северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях - минус 10-12 градусов. Днем будет от минус 4 до плюс 2 градусов.
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Погода в Беларуси на 21 марта: преимущественно по юго-восточной части страны пройдет снег, мокрый снег
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях - минус 10-12 градусов
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