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В Березовском районе задержали троих человек: их подозревают в убийстве 19-летней давности

20.03.2018 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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СК возбудил уголовное дело за убийство по факту обнаружения 15 марта 2018 года в подвале одного из многоквартирных домов в Белоозерске Березовского района останков местного жителя, который пропал без вести в 1999 году.


Фото: ГКСЭ

По подозрению в совершении убийства задержаны супруги — 44- и 47-летние жители Березовского района — и 39-летний житель Березы. Идет следствие.

Найти останки удалось благодаря показаниям свидетеля, который рассказал правоохранителям, что в 1999 году он с пропавшим распивал спиртное в квартире. Во время застолья товарищ упал и ударился головой о пол. В результате полученной травмы он скончался. Друг погибшего, испугавшись, не обратился в милицию, а закопал тело в подвале соседнего дома.

 
 
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Останки местного жителя, который пропал без вести в 1999 году, нашли 15 марта в в подвале многоквартирного дома в Белоозерске.
 
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