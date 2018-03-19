В Березовском районе задержали троих человек: их подозревают в убийстве 19-летней давности

СК возбудил уголовное дело за убийство по факту обнаружения 15 марта 2018 года в подвале одного из многоквартирных домов в Белоозерске Березовского района останков местного жителя, который пропал без вести в 1999 году.



Фото: ГКСЭ

По подозрению в совершении убийства задержаны супруги — 44- и 47-летние жители Березовского района — и 39-летний житель Березы. Идет следствие .

Найти останки удалось благодаря показаниям свидетеля, который рассказал правоохранителям, что в 1999 году он с пропавшим распивал спиртное в квартире. Во время застолья товарищ упал и ударился головой о пол. В результате полученной травмы он скончался. Друг погибшего, испугавшись, не обратился в милицию, а закопал тело в подвале соседнего дома.