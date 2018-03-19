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В Минске 19-летний парень ночью напал на прохожего, побил и ограбил его
20.03.2018 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Пьяный молодой человек на улице Могилевской напал на мужчину и забрал его вещи. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Подробности сообщает
14 марта на улице Могилевской два брата, выпивая по бутылке пива, возвращались домой. Выйдя из подземного перехода они увидели мужчину. Один из братьев подбежал к нему и ударил два раза по голове. Затем забрал у избитого сумку, пакет с вещами и убежал. Второй брат, напуганный произошедшим, побежал следом.
Пострадавший обратился в милицию. Спустя два часа, на этой же улице, нарядом патрульно-постовой службы милиции Октябрьского РУВД столицы братья были задержаны.
Нападавший 19-летний молодой человек ранее не был судим. При задержании парни находились в состоянии алкогольного опьянения.
— Мотивом поступка основного фигуранта, с его слов, было тяжелое материальное положение. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 (Грабеж) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной части статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет, — пояснил заместитель начальника отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Константин Блажей.
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Ему грозит до шести лет лишения свободы
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