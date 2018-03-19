В Минске 19-летний парень ночью напал на прохожего, побил и ограбил его

Пьяный молодой человек на улице Могилевской напал на мужчину и забрал его вещи. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома .

14 марта на улице Могилевской два брата, выпивая по бутылке пива, возвращались домой. Выйдя из подземного перехода они увидели мужчину. Один из братьев подбежал к нему и ударил два раза по голове. Затем забрал у избитого сумку, пакет с вещами и убежал. Второй брат, напуганный произошедшим, побежал следом.

Пострадавший обратился в милицию. Спустя два часа, на этой же улице, нарядом патрульно-постовой службы милиции Октябрьского РУВД столицы братья были задержаны.

Нападавший 19-летний молодой человек ранее не был судим. При задержании парни находились в состоянии алкогольного опьянения.

— Мотивом поступка основного фигуранта, с его слов, было тяжелое материальное положение. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 (Грабеж) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной части статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет, — пояснил заместитель начальника отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Константин Блажей.