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Следователи разыскивают мужчин, которые украли куртку в столичном ночном клубе

20.03.2018 14:57 — Новости Общества | Tut.by  
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В декабре в ночном клубе в «Титане» двое мужчин забрали из гардероба чужую куртку. Несмотря на то, что похищенное было частично найдено, милиция разыскивает мужчин. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: sk.gov.by

9 декабря 2017 года в ночном клубе ТЦ «Титан» в Минске двое мужчин получили в гардеробе по чужому жетону куртку. Пропажу хозяин обнаружил позже и обратился в милицию.

Через пять дней куртку с частью содержимого нашли на скамейке по улице Выготского. Из нее похищено имущество на сумму свыше 180 рублей.

СК сообщает, что на записях с камер видеонаблюдения в ночном клубе были зафиксированы подозреваемые в краже куртки. Установить их личности не представилось возможным.


Фото: sk.gov.by

Мужчинам на вид 22−27 лет, они были одеты в:

— черные штаны, темную рубашку, темные туфли, куртку с воротником на меху;

— светлые штаны с темным ремнем, светлую рубашку на пуговицах, в куртку темного цвета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (кража).

Следователи просят сообщить, если вы узнали мужчин на фотографиях: 8 (017) 392-97-21, 8 (044) 779-79-55. Анонимность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на то, что похищенное было частично найдено, милиция разыскивает мужчин.
 
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