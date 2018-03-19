Лукашенко: нагрузка в школах не должна быть равна студенческой

Президент Беларуси Александр Лукашенко против того, чтобы нагрузка в школах была равна студенческой. Об этом глава государства заявил сегодня, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, передает БЕЛТА .

Президент акцентировал внимание на проблеме излишней нагрузки школьников.

— Не надо перегружать детей, не надо их делать в школе студентами, — сказал он.

По мнению президента, в школах нужно преподавать то, что останется в голове после вступления во взрослую самостоятельную жизнь. Ученики старших классов проводят в школе по 6−7 часов, несколько часов уходит на подготовку домашнего задания. На спорт и хобби у современных детей зачастую не остается времени, отметил Александр Лукашенко.

Проблемы есть и в вузах, где сейчас сокращаются сроки подготовки по ряду специальностей. По мнению Александра Лукашенко, качество вузовского образования необходимо повышать:

— Вуз должен быть ступенью к практической деятельности.

Александр Лукашенко уже не в первый раз критикует школьные программы за сложность.

Во время обращения к парламенту в прошлом году президент посетовал , что из-за сложности учебников некоторые предметы по силам только небольшому числу «яйцеголовых».

— А средних и выше среднего мы угробили и оттолкнули сложностью материала. Это же кошмар. Александр Михайлович (Радьков. — Прим. TUT.BY), займитесь немедленно, вы же здоровый человек, человек президента — напишите эти учебники, соберите людей! Мы же издеваемся над детьми! Почему они у нас стали горбатыми — сколиоз, склероз и прочее.