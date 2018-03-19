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Митрополит Павел об осужденном батюшке из Гатово: "Он запрещен к служению,но сана не лишен"

20.03.2018 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Священник Константин Бурыкин пока не лишен сана. Об этом рассказал митрополит Минский и Заславский Павел, отвечая на вопрос TUT.BY.


Константин Бурыкин во время паломничества в Грецию. Фото со страницы прихода во "ВКонтакте"

— Он пока не лишен сана в связи с тем, что находится в местах лишения свободы, — отметил глава Белорусской Православной церкви митрополит Павел. — Он запрещен в священнослужении и находится пока в этом статусе, без права служения.

Напомним, прошлым летом суд Заводского района Минска рассматривал дело священника из Гатово Константина Бурыкина. Его признали виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Константина Бурыкина задержали в ноябре 2016 года. Его арест жена и друзья объяснили тем, что священник перешел кому-то дорогу в Белорусской федерации пауэрлифтинга, которую возглавлял последние годы. Пока шло расследование, всплыли подробности о том, что Бурыкин хранил дома диски с военной хроникой Третьего рейха, в рабочем кабинете у него висела люстра в виде свастики, и свастика была набита на руке.

— В 2000 году был назначен духовным наставником РНЕ, был с ребятами 3−4 года. Тогда эта организация не была запрещена. Проводил с ними духовные беседы, встречи, крестил, венчал. (…) Ничего зазорного сразу не увидел, а потом мне показалось, что они стали деструктивными, о чем я доложил Филарету. Мы с ними прекратили контакт, позже их признали экстремистской организацией, — рассказывал Бурыкин в суде во время допроса.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом рассказал Митрополит Минский и Заславский Павел, отвечая на вопрос TUT.BY.
 
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