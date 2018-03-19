Белорусская православная церковь не будет проводить мероприятий, посвященных 100-летию БНР и вообще против «попыток политизировать молитву». Об этом рассказал митрополит Минский и Заславский Павел, отвечая на вопрос TUT.BY.



Митрополит Минский и Заславский Павел. Фото: Игорь Матвеев

Ранее сообщалось , что 25 марта, в день 100-летия создания БНР, в кафедральном соборе Минско-Могилевской архиепархии в 10.00 пройдет молитва за Беларусь. Мессу возглавит митрополит минско-могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Глава католической церкви отмечал также важность даты создания БНР для Беларуси.

TUT.BY спросил, планирует ли помолиться за Беларусь к 100-летию БНР Белорусская православная церковь.

— У нас ежедневно возносится молитва за Беларусь, — отметил митрополит Минский и Заславский Павел.

Он объяснил, что Белорусская православная церковь не планирует проводить мероприятий, посвященных созданию БНР.

— Это попытка политизировать молитву, мы против этого, — рассказал глава Белорусской православной церкви. — Можно выйти на площадки, на трибуны, можно призывать людей, но в этом случае молитва будет иметь характер насилия.

Митрополит Павел добавил, что в Великую субботу накануне Пасхи во всех православных храмах возносится молитва о мире в Иерусалиме. Кроме того, в храмах Беларуси часто возносят молитвы об украинском народе — за мир в этой стране.