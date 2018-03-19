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Митрополит Павел о молитвах за Беларусь к 100-летию БНР: "Мы не хотим политизировать молитву"
20.03.2018 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Белорусская православная церковь не будет проводить мероприятий, посвященных 100-летию БНР и вообще против «попыток политизировать молитву». Об этом рассказал митрополит Минский и Заславский Павел, отвечая на вопрос TUT.BY.
Ранее
TUT.BY спросил, планирует ли помолиться за Беларусь к 100-летию БНР Белорусская православная церковь.
— У нас ежедневно возносится молитва за Беларусь, — отметил митрополит Минский и Заславский Павел.
Он объяснил, что Белорусская православная церковь не планирует проводить мероприятий, посвященных созданию БНР.
— Это попытка политизировать молитву, мы против этого, — рассказал глава Белорусской православной церкви. — Можно выйти на площадки, на трибуны, можно призывать людей, но в этом случае молитва будет иметь характер насилия.
Митрополит Павел добавил, что в Великую субботу накануне Пасхи во всех православных храмах возносится молитва о мире в Иерусалиме. Кроме того, в храмах Беларуси часто возносят молитвы об украинском народе — за мир в этой стране.
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Белорусская православная церковь не будет проводить мероприятий, посвященных 100-летию БНР и вообще против "попыток политизировать молитву". Об этом рассказал...
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