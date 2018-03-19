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Житель Лидского района три года насиловал сестру. В 18 лет она решилась заявить в милицию
20.03.2018 15:43 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего парня, который на протяжении трех лет (с 2014 по 2017 год) насиловал свою сводную сестру. Все эти годы он неоднократно вступал с ней в половую связь.
Как
Жертва (сейчас девушке уже 18) раньше боялась рассказать об этом кому-либо. И только сейчас набралась храбрости и заявила в милицию.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении парня, который на протяжении трех лет насиловал свою сводную сестру.
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