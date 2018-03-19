Житель Лидского района три года насиловал сестру. В 18 лет она решилась заявить в милицию

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего парня, который на протяжении трех лет (с 2014 по 2017 год) насиловал свою сводную сестру. Все эти годы он неоднократно вступал с ней в половую связь.





Как рассказали журналистам портала 0154.by в Лидском районном отделе Следственного комитета, впервые он сделал это, когда девочке было всего 15 лет. Насильник совершал над ней действия сексуального характера в доме их матери.

Жертва (сейчас девушке уже 18) раньше боялась рассказать об этом кому-либо. И только сейчас набралась храбрости и заявила в милицию.