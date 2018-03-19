ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Лидского района три года насиловал сестру. В 18 лет она решилась заявить в милицию

20.03.2018 15:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего парня, который на протяжении трех лет (с 2014 по 2017 год) насиловал свою сводную сестру. Все эти годы он неоднократно вступал с ней в половую связь.


Как рассказали журналистам портала 0154.by в Лидском районном отделе Следственного комитета, впервые он сделал это, когда девочке было всего 15 лет. Насильник совершал над ней действия сексуального характера в доме их матери.

Жертва (сейчас девушке уже 18) раньше боялась рассказать об этом кому-либо. И только сейчас набралась храбрости и заявила в милицию.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении парня, который на протяжении трех лет насиловал свою сводную сестру.
 
Новости дня
Новости общества
 
Митрополит Павел об осужденном батюшке из Гатово: "Он запрещен к служению,но сана не лишен"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика