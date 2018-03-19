"Брат лежал без сознания, его били ногами". Подробности драки подростков в Слуцке

Родственница пострадавших 14-16-летних мальчиков будет добиваться, чтобы все парни, которые устроили расправу над ее братьями, оказались на скамье подсудимых. Девушка уже написала заявление в милицию с просьбой привлечь виновных к ответственности.



Фото: u-f.ru

— Моих братьев били по голове ногами, видели бы вы, как они от боли ползали по стенке и кашляли кровью, — говорить Ольге сложно, она все время плачет и повторяет: приложит все усилия, чтобы дело о драке оказалось в суде. Заявление в милицию семья уже подала.

Все началось с того, что Ксения (все имена детей изменены по этическим соображениям. — Прим.TUT.BY) попросила соседа Диму поговорить с Кириллом. Уж слишком он настойчиво писал и звонил школьнице. И Дима решил помочь.

— У нас есть вся переписка. Кирилл написал брату: «Ты че, братан? Я буду один», а пришло человек 25, — рассказывает TUT.BY Ольга. — 10 марта мальчики приехали из деревни в город, были большие выходные, они хотели погулять по Слуцку и сходить в пиццерию, заодно Дима решил встретиться с Кириллом. Встреча была назначена возле дома культуры, когда они пришли туда, никого не было. Какой-то парень сказал обойти здание, и детей стали окружать человек 25−30, они сбегали с лестниц, с разных сторон. Дима спрашивал: «Что вы делаете, ребята? Мы так не договаривались! Где Кирилл?» А Кирилл стоял за деревом.

Ольга присутствовала во время опроса братьев. О том, что происходило за городским домом культуры, пересказывает с их слов.

— Им кричали: «Раздевайтесь! Будем драться!» и налетели на мальчиков… Били и снимали все на видео , а потом сами выложили его во «ВКонтакте». Оно набрало много лайков, им писали: «Молодцы!», — говорит. — Видимо, братьев запугали так, что после драки они молчали, ничего нам не сказали. Это теперь знаю, как Саша не мог прийти в себя две минуты, его под руки тянули на лавочку, а он был без сознания. Три часа я просила братьев дать показания. И они согласились.

На следующий день после драки детей госпитализировали в больницу с различными диагнозами: сотрясение головного мозга, повреждение хряща уха, а также ушибы и гематомы. Дети сняли побои.

— Братьев били ребята, хотя мне сложно их называть ребятами, и те, кому 18 лет, и 19-летние, и несовершеннолетние, — говорит Ольга.

На сегодняшний день пострадавшие дети уже выписаны из больницы, проверка по делу продолжается.