В суде Ленинского района Могилева 19 марта начался суд над бывшим директором унитарного коммунального производственного предприятия «Диета» Татьяной Жигановой. Обвиняемая признала свою вину в хищениях, но факты взяточничества отрицает, пишет БелаПАН .

Экс-руководителя обвиняют в многочисленных эпизодах взяток , хищений и злоупотреблений служебными полномочиями, нанесших ущерб предприятию более чем на 18 тыс. рублей.

По данным следствия, с октября 2012 года по май 2017-го с использованием своих служебных полномочий директор незаконно завладела имуществом предприятия в крупном размере на общую сумму более 6,38 тыс. рублей. Например, женщина присвоила купленные за счет и для нужд организации мультиварку и мебель, кухонный комбайн, мобильные телефоны. Кроме того, считает обвинение, женщина вымогала у своих подчиненных взятки из выплаченных им надбавок, получив таким способом еще 9,5 тыс. рублей.

Обвиняемая, по информации следствия, также договаривалась с некоторыми поставщиками продукции о том, что с ними организация рассчитается первоочередно. Взамен те должны были передавать руководителю «Диеты» денежное вознаграждение. Таким образом обвиняемая, судя по материалам обвинения, получила 2,68 тыс. рублей.

Действия Жигановой квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, и получение взятки путем вымогательства в крупном размере. Женщина находится под стражей, на ее имущество наложен арест.

Предприятие «Диета» в Могилеве занимается поставкой питания и торговым обслуживанием больниц города. В сентябре 2016 года госконтроль обнаружил просроченные продукты в торговых точках «Диеты» на территории учреждений здравоохранения и нарушения в приготовлении пищи.