Заседание Священного синода Русской православной церкви может пройти в Минске 15 октября

В Минске впервые пройдет заседание Священного синода Русской православной церкви. Предварительная дата — 15 октября. Об этом рассказал глава Белорусской православной церкви.



Глава Белорусской православной церкви Митрополит Минский и Заславский Павел. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Митрополит Минский и Заславский Павел подтвердил, что заседание Священного синода в Минске предварительно запланировано на 15 октября. Синод — один из высших органов управления церкви. На заседаниях синода принимают важные церковные и общественно значимые решения. В Минске Священный синод проведут впервые .

— Ожидается приезд святейшего Патриарха Кирилла и временных членов синода 13 октября этого года, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Пока этот план не утвержден, есть только предварительные наметки. И, возможно, 15 октября — заседание Священного синода, — сообщил глава Белорусской православной церкви. — Для Беларуси это честь, свидетельство того, что Белорусская православная церковь сегодня, после Российской Федерации, после Украины идет по значимости, по своему достоинству на третьем месте. Для нас это общецерковное признание многолетних трудов и заслуг ныне здравствующего почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета. Его трудами церковь у нас приукрашена, церковь занимает очень почетное место. Будем надеяться, что в дальнейшем время от времени Священный синод будет проводиться в Беларуси.