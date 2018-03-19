|
В Гомельском районе начальника склада войсковой части осудили за кражу топлива и лишили звания
20.03.2018 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Бывший начальник склада одной из войсковых частей обвинялся в хищении горюче-смазочных материалов. Ему вменялись присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере.
Приговором суда 35-летний мужчина признан виновным в присвоении и растрате вверенного ему имущества, совершенном в особо крупном размере,
В счет возмещения вреда в пользу войсковой части постановлено взыскать более 26 тысяч рублей.
Как было установлено, обвиняемый занимался незаконным списанием горюче-смазочных материалов и вывозил их за пределы части. Согласно материалам дела, в период с января 2013 года по октябрь 2016 года он похитил свыше 20 800 литров дизельного топлива и 400 — моторного масла, общей стоимостью более 28 тысяч рублей. Краденое топливо продавал другим лицам по цене ниже рыночной. Полученными деньгами начальник склада распоряжался по своему усмотрению.
Приговор суда не был обжалован и опротестован, вступил в законную силу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он похитил свыше 20 800 литров дизельного топлива и 400 - моторного масла общей стоимостью более 28 тысяч рублей. Краденое топливо продавал другим лицам по цене ниже...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)