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В Гомельском районе начальника склада войсковой части осудили за кражу топлива и лишили звания

20.03.2018 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывший начальник склада одной из войсковых частей обвинялся в хищении горюче-смазочных материалов. Ему вменялись присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере.

Приговором суда 35-летний мужчина признан виновным в присвоении и растрате вверенного ему имущества, совершенном в особо крупном размере, сообщили в Верховном суде. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Также обвиняемый лишен права занимать определенные должности сроком на три года.

В счет возмещения вреда в пользу войсковой части постановлено взыскать более 26 тысяч рублей.

Мужчина лишен воинского звания — капитан.

Как было установлено, обвиняемый занимался незаконным списанием горюче-смазочных материалов и вывозил их за пределы части. Согласно материалам дела, в период с января 2013 года по октябрь 2016 года он похитил свыше 20 800 литров дизельного топлива и 400 — моторного масла, общей стоимостью более 28 тысяч рублей. Краденое топливо продавал другим лицам по цене ниже рыночной. Полученными деньгами начальник склада распоряжался по своему усмотрению.

Приговор суда не был обжалован и опротестован, вступил в законную силу.

 
 
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Он похитил свыше 20 800 литров дизельного топлива и 400 - моторного масла общей стоимостью более 28 тысяч рублей. Краденое топливо продавал другим лицам по цене ниже...
 
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