"Зачем вы туда едете?" Какой он - единственный законный для белоруса способ попасть в Крым

— А чего вы окольными путями? — спрашивает меня высокий молодой человек в форме российского пограничника при въезде в Крым со стороны Украины и ведет на беседу. До этого мне и коллеге-фотографу, в паспорт уже поставили штамп о въезде в Россию. Меня опрашивают первой, затем начинают расспрашивать коллегу. Примерно через час нас отпускают, и мы оказываемся на территории Крыма.



Нейтральная полоса между российским пограничным пунктом и пунктом пропуска украинцев.

Наша маршрутка уже ушла, так нас и не дождавшись. И мы стоим перед выбором — уговаривать таксистов ее догнать, ждать рейсового автобуса до небольшого близлежащего города, а затем добираться до Симферополя, столицы полуострова, или идти пешком. Из Минска до этого места мы ехали почти двое суток — хочется спать, ноги «горят», от ветра, кажется, с лица снимет кожу. Выхода нет — мы сворачиваем к таксистам, чтобы догнать маршрутку.

Единственный законный способ для белоруса попасть в Крым после событий 2014 года — через территорию Украины по спецразрешению.



Инфографика: Антон Девятов

Попасть на полуостров с туристической целью невозможно

Украина не признает референдум в Крыму и его итоги, в июне 2015 года страна утвердила порядок въезда на полуостров. По ее закону, это возможно только через Украину и по специальному разрешению.

Если вы поехали летом в Крым через Россию, то по украинскому закону можете на несколько лет стать невъездными в страну, получить штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов (126−379 белорусских рублей в переводе) или до пятнадцати суток ареста. При этом попасть на полуостров с туристической целью через Украину невозможно. На этом основании просто не выдадут спецразрешение, которое и дает иностранцу право попасть в Крым.

Как правило, спецразрешение могут получить белорусы, у которых в Крыму есть недвижимость, родственники, или если цель поездки — похороны или посещение могилы. Документ выдают в территориальном органе Государственной миграционной службы Украины или в подразделение миграционной службы в Новотроицком или Геническом районах Херсонской области на основании заявления, паспорта и его копии, документов, подтверждающих цель въезда, трех фотографий размером 3,5×4,5 см.





Иностранные журналисты, которые едут в Крым по работе, тоже должны получать спецразрешение. Но до этого нужно получить еще один документ — разрешение в Министерстве информационной политики Украины, предварительно выслав им запрос и документы, подтверждающие, что вы журналист.

Примерно в 11.00 утра в понедельник нам выдают это разрешение, и мы едем в Главное миграционное управление Киева. Именно в этом неприметном среди высоток жилого района здании по улице Березняковской, 4-А, и нужно подать документы.





Помимо всего прочего журналистам нужно принести нотариально заверенный перевод паспорта на украинский язык. Мы это сделали в ускоренном режиме в центре переводов в четырех остановках от миграционной службы. Услуга обошлась в 250 гривен (около 19 белорусских рублей) с одного паспорта.

Пресс-карта помогла получить спецразрешение на въезд в Крым за день. Нежурналистам нужно готовиться к тому, что их заявление могут рассматривать до пяти дней.





Уже вечером того же дня мы пили чай в ночном поезде Киев-Херсон и слушали рассказы попутчика и его жены о том, как знакомая поссорилась с родственницей из-за ситуации на Донбассе и в Крыму и даже не пошла к ней на похороны.

В паспорт ставят желто-голубой штамп в цвет украинского флага

Херсон — город на юге Украины. От Киева до него около 550 километров. Это один из четырех населенных пунктов недалеко от Крыма, куда ходит поезд. Еще по железной дороге можно доехать до станций Новоалексеевка, Мелитополь или Вадим. Мы выбрали Херсон, так как этот маршрут считается самым накатанным у журналистов. Ночной поезд из Киева прибывает в Херсон примерно в 9 утра. Накануне нашли маршрутку из Херсона и забронировали ее прямо до Симферополя. Но даже если бы мы это не сделали, найти свободное место можно и по приезду: частники то и дело зазывают к себе в автобус.



Рядом с автовокзалом в Херсоне отправляются маршрутки в Крым.

Маршрутка отправляется прямо от железнодорожного вокзала, билет до Симферополя стоит 400 гривен (около 30 белорусских рублей). Нам выдают по пластиковой карточке. Это наш пропуск: до границы нас везет одна маршрутка, а после нее уже другая. Впустить в нее должны именно по этому пропуску.

По дороге слышно, как другие пассажиры обсуждают особенности своей жизни в новой реальности. Одна женщина едет в Крым в гости к дочери и рассказывает, как у кого-то на границе забрали сало, потому что был период, когда его нельзя было ввозить. Еще одна девушка обещает дедушке перезвонить, как пересечет границу. Всех то и дело подбрасывает на ямах.

Нас высаживают на украинском контрольном пункте «Каланчак», дует сильный ветер, кажется, еще немного, и унесет в степь. К нам подходит женщина в форме с автоматом Калашникова и просит показать паспорта.

— Спецдозвіл? — спрашивает она.



Такой штамп ставят на украинском контрольном пункте «Каланчак» по пути в Крым.

Мы киваем головой, и выстраиваемся в очередь к окошкам в будках, где проверяют паспорта. По периметру ходят молодые люди в форме и с автоматами.

Перед нами в очереди украинцы, им для того, чтобы попасть в Крым, достаточно показать свой паспорт. У нас же проверяют документы и ставят штамп на спецразрешении и в паспорт. Штамп отличается от того, который мы привыкли видеть, пересекая границу с Украиной. Он не розовый, как обычно, а желто-голубой, в цвет с украинским флагом.

Нам дают специальную картонку, которую нужно отдать молодому человеку около шлагбаума. И вот — мы на нейтральной полосе. Ее длина около 500 метров. Перед нами с чемоданами на колесиках и баулами идут люди. Мы не отстаем, стараемся не нарушать правила и не останавливаться.

«Зачем вы едете в Крым?»

Российский пункт пропуска «Армянск» даже визуально отличается от украинского: капитальные строения, специальные дорожки для пешеходов, огороженные по сторонам забором… Пункт пропуска похож на белорусский, когда мы, например, едем из Литвы домой.

Если говорить образно, то украинский и российский пункты можно сравнить с отношением этих стран к ситуации с Крымом. Украина не признает референдум и события в Крыму 2014 года. Поэтому в «Каланчаке» и нет привычного для нашего понимания пограничного пункта.





Россия после референдума объявила Крым своим субъектом федерации, поэтому их пункт пропуска более основательный, к тому же видно, что работы по нему еще не закончены.

Украинцы, которые въезжают в Крым по украинскому паспорту, заполняют миграционные карты. Нам этого делать не надо. Перед нами на проверку документов стоит несколько человек. Среди них есть те, кто уже вместо украинских паспортов, которые показывали на контрольном пункте ранее, протягивает пограничникам на этой стороне российские документы.





Я подаю свой паспорт, пограничник внимательно его рассматривает, вертит в руках, уточняет, с какой целью еду в Крым. Затем советуется с коллегой, называя кодовое слово «доп» и вызывает начальника. Видимо, это означает дополнительную проверку, нам с фотографом ставят штампы о въезде в Россию и ведут в другое здание на беседу.

— Вы, пойдемте со мной, — показывает на меня молодой мужчина в камуфляжной форме. Примерно 20 минут он задает вопросы о том, зачем я еду в Крым, предварительно уточнив, что это формальная процедура. Он записывает мои ответы в ежедневник, а затем отдельно беседует с фотографом и проверяет снимки на его камере. В целом беседа и проверка занимает около часа, затем нас отпускают.

Маршрутка тем временем уже уехала, так нас и не дождавшись. Роуминг белорусских операторов из-за статуса полуострова уже не работает, российских сим-карт у нас еще нет. Таксисты уверяют, что больше ни на чем, кроме как на такси в Симферополь сегодня отсюда не уедем. И они не врут. Один из них соглашается помочь нам бесплатно, предварительно созвонившись с водителем маршрутки и забрав у нас пластиковые карточки. Маршрутчик с другими пассажирами ждет нас на заправке примерно в 20 километрах от пункта пропуска.

По дороге таксист вспоминает времена, когда белорусы часто приезжали в Крым на машине отдыхать. И сейчас он все равно настроен оптимистично.





Через несколько дней мы возвращаемся из Симферополя в Минск и также на маршрутке приезжаем на пункт пропуска «Армянск». По правилам нужно выехать таким же способом, как въехали.

Перед нами в очереди около десяти человек. У всех пограничники спрашивают куда, откуда и зачем они едут. Если человек показывает украинский паспорт и говорит, что живет в Крыму, у него уточняют, почему не получает российское гражданство.

— Надо получать, — отвечает мужчина, который следует к матери в Западную Украину.

Нас с фотографом снова ждет опрос, но в более либеральной форме, чем по дороге в Симферополь. Молодой парень в камуфляжной одежде приходит к нам сам и садится за одну из стоек пограничников. Он уже знает, кто мы и что, по каким темам работали. Возможно, ознакомился с записями коллеги. Задает каждому из нас буквально по три вопроса, ставит штампы в паспорта, и мы движемся к украинскому контрольному пункту. Там снова проверяют спецразрешение, ставят штампы и желают счастливой дороги.

— До Херсона едите? — спрашиваем у водителя рейсового с виду потрепанного жизнью автобуса.

— Залезайте!

Мы впихиваемся с рюкзаками в автобус и буквально примерзаем к сиденью. Позади остаются и пункты пропуска, и Крым.