ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Психология навынос": Личные границы. Как не нарушать чужие и защищать свои

20.03.2018 20:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 21 марта в 17.00 на TUT.BY, вы узнаете:

почему определение личных границ вызывает огромные трудности и все не так однозначно, как хотелось бы;

какую «личную территорию» мы точно можем назвать своей и никогда не оправдываться за то, что на ней «происходит»;

почему нам неприятно, когда кто-то подходит слишком близко, но при этом мы вполне спокойно переносим час пик в общественном транспорте;

почему незнакомцу в поезде мы легко рассказываем сокровенное, а с близкими часто зажаты и молчаливы;

что делает реалити-шоу, в которых нагло попираются чужие границы, такими привлекательными;

какие тактики защиты своих границ существуют (и какая из них самая продуктивная);
есть люди, которые не умеют выстраивать границы — с чего обычно начинается работа с таким запросом у психолога?

почему маленьким детям так важно иметь четкую систему границ «можно» и «нельзя»?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.

До встречи в прямом эфире!

Связь с автором: Facebook, «ВКонтакте», YouTube.

Смотрите также:
Есть ли дружба между мужчиной и женщиной или это миф? Отвечает психолог
Психолог рассказал, как правильно выйти из отношений между мужчиной и женщиной
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему определение личных границ вызывает огромные трудности и все не так однозначно, как хотелось бы
 
Новости дня
Новости общества
 
Власти определились со сроками реконструкции знаменитой минской бани №1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика