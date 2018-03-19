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"Психология навынос": Личные границы. Как не нарушать чужие и защищать свои
20.03.2018 20:00 — Новости Общества | Tut.by
Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 21 марта в 17.00 на TUT.BY, вы узнаете:
почему определение личных границ вызывает огромные трудности и все не так однозначно, как хотелось бы;
какую «личную территорию» мы точно можем назвать своей и никогда не оправдываться за то, что на ней «происходит»;
почему нам неприятно, когда кто-то подходит слишком близко, но при этом мы вполне спокойно переносим час пик в общественном транспорте;
почему незнакомцу в поезде мы легко рассказываем сокровенное, а с близкими часто зажаты и молчаливы;
что делает реалити-шоу, в которых нагло попираются чужие границы, такими привлекательными;
какие тактики защиты своих границ существуют (и какая из них самая продуктивная);
почему маленьким детям так важно иметь четкую систему границ «можно» и «нельзя»?
Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.
До встречи в прямом эфире!
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Почему определение личных границ вызывает огромные трудности и все не так однозначно, как хотелось бы
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