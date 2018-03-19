"Психология навынос": Личные границы. Как не нарушать чужие и защищать свои

Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 21 марта в 17.00 на TUT.BY, вы узнаете:

почему определение личных границ вызывает огромные трудности и все не так однозначно, как хотелось бы;

какую «личную территорию» мы точно можем назвать своей и никогда не оправдываться за то, что на ней «происходит»;

почему нам неприятно, когда кто-то подходит слишком близко, но при этом мы вполне спокойно переносим час пик в общественном транспорте;

почему незнакомцу в поезде мы легко рассказываем сокровенное, а с близкими часто зажаты и молчаливы;

что делает реалити-шоу, в которых нагло попираются чужие границы, такими привлекательными;

какие тактики защиты своих границ существуют (и какая из них самая продуктивная);

есть люди, которые не умеют выстраивать границы — с чего обычно начинается работа с таким запросом у психолога?

почему маленьким детям так важно иметь четкую систему границ «можно» и «нельзя»?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.

До встречи в прямом эфире!

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