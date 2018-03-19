"Добросовестно заблуждался". По делу о 170 тоннах гнилого мяса выступили адвокаты обвиняемых

В областном суде продолжаются прения по делу о порче более 100 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате, которое собирались продать в магазинах в виде оршанских консервов. На заседании 20 марта заслушали адвокатов обвиняемых. Все они единогласны: их подзащитные не виновны в преступлениях, в которых их обвиняют. Правозащитники просили суд вынести наказание, не связанное с лишением свободы.





По мнению защитников, доказательств вины крайне мало, а все обвинения основываются исключительно на предположениях.

Адвокат обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями замдиректора по производству мясокомбината Александра Бондаренко заявила, что ей не понятно, на каких фактах основано обвинение, в нем «полно несостыковок и другой противоречивой несогласующейся информации».

— В непосредственные обязанности Бондаренко входили руководство и контроль исключительно по вопросам производства. Каким образом Бондаренко должен был и мог обеспечить ветеринарно-санитарное качество сырья?

По этой же причине, по убеждению адвоката, Бондаренко не мог и не должен был оценивать качество мяса с точки зрения ветеринарно-санитарных требований и когда заключал договор с Оршанским мясоконсервным комбинатом. Тем более что изначально на предприятии мясо было признано годным.

— Бондаренко не обладает ветеринарными познаниями ни в силу образования, ни в силу занимаемой должности. На протяжении судебного следствия мы могли наблюдать, что Бондаренко оценивал мясо с точки зрения технолога, но не ветеринара. Несмотря на то что в силу своих должностных обязанностей он вообще не должен был вникать в процесс, тем не менее он изучил ветеринарно-санитарные правила и был убежден, что в случае наличия на мясе очагов плесени данное мясо подлежит зачистке… Это доказывает, что он «добросовестно заблуждался» в положении вещей.

Адвокат не согласна с обвинением в том, что Бондаренко с Семеновым организовали для проверяющей комбинат комиссии обед в столовой предприятия, чтобы заручиться поддержкой. Такие выводы защитник назвала абсурдными.

— Если то, что человек за свои собственные средства в обычной столовой в обеденное время угощал приезжих гостей, следствие считает уголовно наказуемым деянием, то за подобное можно привлечь едва не каждого, — отметила адвокат Бондаренко.

С ней солидарна коллега, защищающая в суде Василия Кравцова, сотрудника ветнадзора, он проводил проверку на предприятии, и его угощали обедом в столовой. Кравцова обвиняют в бездействии должностного лица из корыстной и иной личной заинтересованности.

— Если так пойдет и дальше, то гостеприимство искоренят не только на предприятиях, но и во всей стране, — подытожила представитель защиты.





Около часа выступала адвокат бывшего замдиректора ветнадзора, главы комиссии, направленной в Гомель для мониторинга хранения продукции, Александра Букина. Мужчина, по версии следствия, «совершил умышленное вопреки интересам службы неисполнение должностным лицом из корыстной личной заинтересованности преступление». Свою вину Букин не признал.

По мнению адвоката, на мясокомбинате Букин проводил мониторинг, а не проверку. По мнению защиты, «эта, казалось бы, несущественная деталь на самом деле очень важна». Ведь права и обязанности лиц, проводящих мониторинг или проверку, различны. К примеру, во время мониторинга по законодательству нельзя делать отбор проб.

Проводя же мониторинг, Букин свои обязанности выполнил добросовестно. Все недостатки были изложены в аналитической записке. Гнилого мяса на предприятии обнаружено не было. Мяса с плесенью Букин также не видел, отметила адвокат.

— Возможно, при разборе штабеля и попадалось такое мясо с плесенью, но во время мониторинга мясо из штабелей не разбиралось и видно его пороков не было, — подчеркнула адвокат.

Защитник главного ветврача мясокомбината Игоря Семенова назвала его проступок профессиональной ошибкой. Напомнила, что Семенов чистосердечно раскаялся, а также предпринимал попытки погасить ущерб.

Один из адвокатов бывшего замминистра сельского хозяйства — директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Василия Пивовара, который обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, также призвал суд оправдать своего подзащитного «в отсутствие в его действиях состава преступления».





— Есть три телефонных разговора, есть показания подзащитного — и все. На них и построено все обвинение в том, что он руководствовался мотивами иной и личной заинтересованности вопреки интересам службы, желая оказать содействие своему товарищу. Якобы умышленно не дал указания подчиненным о приостановлении деятельности отдельных цехов либо всего комбината, не дал указания о вынесении предписания о запрете и реализации обнаруженной Букиным продукции (…) Но мой подзащитный во время разговоров по телефону не получил никакой информации о том, что якобы на ОАО «Гомельский мясокомбинат» находится продукция, которая не соответствует показателям и непригодная для употребления.

По мнению адвоката, Пивовар никаких мер принимать и не должен был, поскольку не имел для этого оснований: не было выявлено нарушений, которые требуют остановки отдельных цехов и запрета на реализацию продукции.

Еще одно обстоятельство в обвинении, которое раскритиковал адвокат Пивовара, касается его звонка Стефановичу (замминистра, по версии следствия, соблюдая конспирацию, позвонил генеральному директору Гомельского мясокомбината и предупредил о дальнейшей внеплановой проверке).

— То, что подзащитный звонил с телефона сына, возможно, и можно было бы считать доказательством, если бы там использовались какие-то зашифрованные слова, которые бы позволяли двусмысленно это трактовать. Но там был нормальный русский язык. Говорить, что мой подзащитный заслуживает наказания, исходя из того разговора, а тем более наказания в виде лишения свободы, не просто не справедливо, а уже не по-человечески, — подытожил защитник Василия Пивовара.

Завтра суд продолжит слушать адвокатов обвиняемых по мясному делу.





Напомним, что в декабре 2015 года были задержаны первый зампредседателя облисполкома Александр Максименко и директор Гомельского мясокомбината Ричард Стефанович, а также несколько сотрудников предприятия, ответственных за качество продукции.

Позже следствие установило , что необеспечение надлежащих условий хранения мясной продукции с мая по декабрь 2015 года привело к ее порче. Мясо не утилизировали, а перерабатывали и продавали.

В отношении бывшего первого зампреда облисполкома в октябре 2016 года уголовное дело, возбужденное по ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), было прекращено из-за отсутствия в действиях чиновника состава преступления.





На данный момент по делу проходят 10 человек. Они обвиняются в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, служебной халатности. На прошлом судебном заседании представители гособвинения озвучили сроки , которые грозят обвиняемым.

Так, для бывшего гендиректора мясокомбината Ричарда Стефановича прокурор потребовал наказания в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 73 тысяч рублей. Для бывшего замминистра сельского хозяйства Василия Пивовара просили 2 года колонии усиленного режима. Замдиректора по производству мясокомбината Александру Бондаренко и главному ветврачу мясокомбината Игорю Семенову — 5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 49 тысяч рублей каждому. Ветврачу Гомельского мясокомбината Арсению Скворчевскому — 3 года лишения свободы и штраф в 24 тысячи рублей. Начальнику холодильного цеха Игорю Мельникову — 4 года колонии общего режима, правда, с отсрочкой на два года. Мельников, по мнению гособвинения, выразил чистосердечное раскаяние, осознал преступность своих действий, давал последовательные показания как на предварительном следствии, так и в суде, принял меры по возмещению ущерба.

Для начальника Гомельской городской ветстанции Виктора Волченкова и сотрудника ветнадзора Василия Кравцова прокурор запросил по 2 года лишения свободы и 12 тысяч штрафа. Начальнику управления ветеринарного контроля комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Алле Лазовской — 2 года лишения свободы и 24 тысячи штрафа. 3 года лишения свободы и штраф в 24 тысячи рублей прокурор запросил для бывшего замдиректора ветнадзора, главы комиссии, направленной в Гомель для мониторинга хранения продукции Александра Букина.