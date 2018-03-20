Вот здесь рассказываем, какой он — единственный законный для белоруса способ попасть в Крым. Напомним, Украина не признаёт референдум в Крыму и его итоги, в июне 2015 года страна утвердила порядок въезда на полуостров — это возможно только через Украину и по специальному разрешению. Если же вы поехали в Крым через Россию, то по украинскому закону можете на несколько лет стать невъездными в страну, получить штраф в 126−379 белорусских рублей (в переводе) или до пятнадцати суток ареста.
А вот здесь — как выглядела столица БССР в 1930-е годы глазами жителя США. «Улицы в Минске узкие, но чистые. Дома выглядят лучше, чем в Москве и Ленинграде. Много магазинов и больше товаров, чем в Москве… Минск, как и Москва, перегружен населением. Здесь ощущается острый квартирный кризис. Чтобы получить квартиру, нужно ждать год и больше. Самые бедные рабочие в Чикаго, Филадельфии или в Нью-Йорке живут в лучших квартирах, чем в Минске советские профессионалы и небольшие комиссары, получающие по 200 рублей в месяц. Рабочие же, которые получают 60 рублей в месяц, живут со своими семьями на окраинах города в таких домах, в которых не могла бы жить американская собака. Она, живя на советских харчах и в грязи, среди мух, тараканов и клопов, скоро подохла бы».
Обязательно прочтите, как дела у «единственного ребенка на деревне» Максима Шамрука из Чаши. Его жизнь после публикации на TUT.BY серьезно поменялась. «Пасталеў ён за гэты час, здаецца. Чытацьстаўбольш. Усе бярэ з сабою ў школу кнігу, як гэта яе… пра Потэра таго», — рассказывает бабушка.
Печальные новости пришли из Кении: там умер последний в мире самец северного белого носорога. В мире остались только две самки… Но — шансы на продолжение вида все-таки есть! Никогда нельзя опускать руки и сдаваться, слышите?