Доброе утро!

Чашечку кофе? Кстати, в Минске открылось первое «МакКафе» — и вот здесь рассказываем вам, что это такое, где находится и что там почем .





ВАЖНОЕ

Президент вчера встретился с творческой молодежью страны. Обсуждали многое: от БНР и подготовки к празднованию Дня Воли до создания министерства цифровой экономики , того, как Александр Лукашенко проводит свой отпуск и его отношению к графити в Минске. Там глава государства подарил студентке свою ручку (такую же, говорит, раньше дарил Си Цзиньпину, Путину и Назарбаеву), поделился впечатлением о скандальных фильмах «Смерть Сталина» и «Матильда», прокомментировал белорусское присутствие на «Евровидении» , вспомнил, что когда-то увлекался фотографией … А еще рассказал, что, может, и завел бы себе Instagram, да боится , что «не осилит»: «Там же будет даже не тысяча обращений, просмотров, заявлений… Вы же будете писать с расчетом на общение с президентом». А мы вот не побоялись — и предположили, как мог бы выглядеть аккаунт sasha_1954 .





Новый директор «БелДжи» вчера рассказал о том, как Geely планируют делать «народным автомобилем» не только на словах.

В Минске вторую неделю наблюдается ажиотажный спрос на квартиры небольшого метража — выгребают все приличные варианты подчистую! Рассказываем, откуда у людей деньги, в чем причина .

Ну и вот новые тарифы для абонентов velcom . Объявили о подорожании — помните? — еще в феврале, случится оно с 1 апреля.

Полиция задержала экс-президента Франции Николя Саркози. Разбираются с финансированием его избирательной кампании в 2007 году. Это первый случай в истории страны, когда задерживают бывшего или действующего президента, — а вот в мире такие истории совсем не редкость .

МИД России решил созвать всех зарубежных послов на встречу, посвященную ситуации вокруг заявлений Великобритании в адрес Москвы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. А то, мол, много слухов.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот здесь рассказываем, какой он — единственный законный для белоруса способ попасть в Крым . Напомним, Украина не признаёт референдум в Крыму и его итоги, в июне 2015 года страна утвердила порядок въезда на полуостров — это возможно только через Украину и по специальному разрешению. Если же вы поехали в Крым через Россию, то по украинскому закону можете на несколько лет стать невъездными в страну, получить штраф в 126−379 белорусских рублей (в переводе) или до пятнадцати суток ареста.





А вот здесь — как выглядела столица БССР в 1930-е годы глазами жителя США . «Улицы в Минске узкие, но чистые. Дома выглядят лучше, чем в Москве и Ленинграде. Много магазинов и больше товаров, чем в Москве… Минск, как и Москва, перегружен населением. Здесь ощущается острый квартирный кризис. Чтобы получить квартиру, нужно ждать год и больше. Самые бедные рабочие в Чикаго, Филадельфии или в Нью-Йорке живут в лучших квартирах, чем в Минске советские профессионалы и небольшие комиссары, получающие по 200 рублей в месяц. Рабочие же, которые получают 60 рублей в месяц, живут со своими семьями на окраинах города в таких домах, в которых не могла бы жить американская собака. Она, живя на советских харчах и в грязи, среди мух, тараканов и клопов, скоро подохла бы».

Обязательно прочтите, как дела у «единственного ребенка на деревне» Максима Шамрука из Чаши. Его жизнь после публикации на TUT.BY серьезно поменялась. «Пасталеў ён за гэты час, здаецца. Чытаць стаў больш. Усе бярэ з сабою ў школу кнігу, як гэта яе… пра Потэра таго», — рассказывает бабушка.

На дворе — вторая половина марта, но за окном до сих пор календарная зима. Посмотрите, как выглядят с воздуха заснеженные достопримечательности Беларуси — такими мы не увидим их целый год.





Печальные новости пришли из Кении: там умер последний в мире самец северного белого носорога. В мире остались только две самки… Но — шансы на продолжение вида все-таки есть ! Никогда нельзя опускать руки и сдаваться, слышите?

Все новости вторника, 20 марта

Кстати. А вы знаете, куда исчезает жир, когда мы худеем? Ни за что не догадаетесь ! Из 150 опрошенных врачей, диетологов и фитнес-тренеров правильный ответ дали только три человека.

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY