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В Минске впервые пройдет чемпионат мира по вертолетному спорту

21.03.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Летом в Минске впервые пройдет чемпионат мира по вертолетному спорту. Когда именно он состоится и кто там будет участвовать, рассказали в Белорусской федерации авиационного спорта, которая организовывает мероприятие.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Соревнование пройдет на аэродроме Боровая с 23 по 29 июля и соберет вместе около 40−45 экипажей из 10−15 стран. Как ожидается, в нем примут участие около 100 авиаторов.

Среди фаворитов — и белорусы, взявшие «серебро» на прошлом чемпионате мира в Польше. В Минске вертолетчикам предстоит состязаться в слаломе, развозке грузов, навигации, полете на точность, командной эстафете и других дисциплинах. Вход для зрителей будет бесплатным.

Вертолетный чемпионат станет последним соревнованием на аэродроме Боровая до его полного закрытия.

Помимо мирового чемпионата, в Минске с 28 по 29 июля пройдет ежегодный авиационный фестиваль #ПроНебо.

К слову, в Беларуси уже проводилось мировое первенство среди вертолетчиков. Но было это в 1978 году в Витебске на территории аэроклуба ДОСААФ.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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