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В 2018 году автопарки Гродненщины пополнят 25 новых автобусов
21.03.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
В Гродненской области автопарки в 2018 году пополнятся 25 новыми автобусами, сообщили БЕЛТА сообщили в отделе энергетики, транспорта и связи Гродненского облисполкома. Планируется, что они будут задействованы прежде всего на пригородных и городских маршрутах.
— Средства на закупку автобусов выделены из областного бюджета. Поставляться они будут в регион в течение года. Закупать намерены автобусы белорусского производства, — рассказали в отделе энергетики, транспорта и связи.
Кроме того, в 2018 году планируется закупка нескольких микроавтобусов, которые будут обслуживать пригородные маршруты. Прорабатывается вопрос приобретения 12 автобусов туристического класса.
Как добавили в отделе энергетики, транспорта и связи облисполкома, автобусный парк региона ежегодно обновляется и пополняется. В частности, в 2017 году в Гродненской области было закуплено 47 новых автобусов.
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В Гродненской области автопарки в 2018 году пополнятся 25 новыми автобусами. Планируется, что они будут задействованы прежде всего на пригородных и городских...
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