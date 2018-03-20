В 2018 году автопарки Гродненщины пополнят 25 новых автобусов

В Гродненской области автопарки в 2018 году пополнятся 25 новыми автобусами, сообщили БЕЛТА сообщили в отделе энергетики, транспорта и связи Гродненского облисполкома. Планируется, что они будут задействованы прежде всего на пригородных и городских маршрутах.





— Средства на закупку автобусов выделены из областного бюджета. Поставляться они будут в регион в течение года. Закупать намерены автобусы белорусского производства, — рассказали в отделе энергетики, транспорта и связи.

Кроме того, в 2018 году планируется закупка нескольких микроавтобусов, которые будут обслуживать пригородные маршруты. Прорабатывается вопрос приобретения 12 автобусов туристического класса.

Как добавили в отделе энергетики, транспорта и связи облисполкома, автобусный парк региона ежегодно обновляется и пополняется. В частности, в 2017 году в Гродненской области было закуплено 47 новых автобусов.