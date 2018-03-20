Деньгами, тушенкой, вьетнамскими свинками. Как читатели TUT.BY помогли полуслепой Анне и ее сыну Димке

Совсем не сказочная история полуслепой Анны и ее 13-летнего сына Димки с границы Беларуси и России — помните, он написал письмо Деду Морозу в Беловежскую пущу , и завертелось! — хэппи эндом так и не закончилась. По крайней мере, пока — не теряет оптимизма женщина. Но волшебство продолжается: семье помогают читатели TUT.BY из Беларуси, России и даже Америки. Чиновники проконтролировали, чтобы семью зарегистрировали в Халипах, и направили женщину на медосмотр. Анна сейчас ждет решения медкомиссии о том, может ли она работать. А Димка — когда в его инкубаторах вылупятся цыплята и гусята.





В конце января TUT.BY писал о том, как в глуши, на границе, где до российской «цивилизации» — 14 км, а до белорусской — и все двадцать два, живет маленькая ячейка общества: 49-летняя Анна Ананевич и ее 13-летний сын Димка. Живет в чужом доме на птичьих правах — без прописки. Женщина болеет и не может найти работу. Глава и кормилец семьи — Димка, который ходит в российскую школу, а в свободное от учебы время убирает подъезды, держит кур, кроликов, рыбачит и мечтает завести вьетнамских свинок.

Судьба этой маленькой белорусской семьи — непростая и с человеческой, и с юридической точек зрения. И пока Анна пытается устроить свою и ребенка жизнь, как может и умеет, ей помогают сердобольные люди. Благодаря им семья уже переехала в новый дом — тот самый, по соседству.



Дом, в который переехали Ананевичи, но еще не стали его полноправными владельцами.

По словам женщины, деньги, которыми ей помогли волонтеры, владельцу дома уже заплатили и получили взамен расписку. Полноправной владелицей жилья Анна станет не раньше, чем через 2,5 месяца, когда брат жившего здесь Михаила вступит в наследство. А пока мужчина разрешил семье просто переехать и заняться наведением порядка.

— Сделали ремонт, появились мебель, у Димы — компьютер, — рассказывает женщина. С этим помог один из банков Беларуси, который, говорит она, пожелал остаться неизвестным. Сотрудники этого же банка обеспечили семью едой на несколько месяцев.

По словам Анны, после публикации на TUT.BY семье стали присылать деньги — «по 10, 20 рублей», — вещи, еду.

— Приехала комиссия, высказывали претензии, мол, у меня ребенок только кашей и картошкой питается. Я объясняла, что у нас свое мясо — мы кроликов разводим. И в этот момент приехали люди — привезли 4 ящика тушенки. Отдали и уехали — я даже не узнала, как их зовут. Зато у комиссии вопросы по еде отпали, — вспоминает мать. — И сколько тех комиссий было! МЧС, милиция, образование… Дима теперь говорит: «Мама, ничего не хочу, только чтобы эти комиссии приезжать перестали».

Чиновники помогают семье в юридических вопросах. Так, семью зарегистрировали при общественном пункте охраны порядка сельисполкома как гражданин, не имеющих в собственности недвижимости.

— Если бы Анна Трофимовна сама сразу обратилась в сельисполком за регистрацией, она бы ее давно получила, — рассказала TUT.BY зампредседателя Городокского райисполкома по социальным вопросам Марина Здольникова. — Зарегистрировали ее на год, согласно законодательству. За этот срок она должна решить свой жилищный вопрос. Также ей дали направление на медобследование, чтобы решить вопрос, может она работать или нет по состоянию здоровья. Предлагали обследоваться бесплатно в больнице в стационаре, быть там вместе с ребенком, но она несколько раз переносила дату, ссылаясь на подработку, а затем отказалась, но принесла все нужные справки. Теперь нужно ждать, когда ее случай будет рассматривать МРЭК.

Анна объясняет: если они с сыном лягут в больницу, то некому будет смотреть за хозяйством. А оно уже большое: кролики, куры и Димкина мечта — шесть вьетнамских поросят. Своего часа ждет рассада томатов, перцев и баклажанов, высаженная школьником. А еще у семьи, наконец, появились два инкубатора — Димка не может дождаться, когда вылупятся цыплята и гусята. Все это — благодаря помощи добрых людей.





— Обследование я прошла в диагностическом центре Витебска платно — ездила несколько раз: то нужно было дождаться результатов анализов, то записаться к нужным врачам нельзя было на один день. Деньгами помогла Оксана Мастер, которая живет сейчас в Америке. Она, незнакомый человек, прислала 1700 долларов, чтобы мы могли нанять водителя и съездить. Представляете? Я сдала кровь, прошла МРТ, УЗИ сосудов головного мозга. Завтра мне назначено к нейрохирургу.

Женщина говорит, что у врачей неутешительные прогнозы на ее счет. До конца жизни ей придется принимать таблетки и быть готовой к тому, что периодически будут отниматься руки и ноги. Ей запретили поднимать вес более 5 кг, перенапрягаться, волноваться и долго быть на улице на ярком солнце. Можно ли вылечить второй глаз, который почти ничего не видит, пока непонятно.

Анна говорит, что ей пришли документы из суда, по которым она должна вернуть государству подъемные, выплаченные ей как участнице программы по переселению. Положенный срок в хозяйстве в деревне Яновичи она не отработала, условия договора не выполнила — значит, должна заплатить 11 тыс. рублей.

— Я созванивалась с прокурором. Он будет ходатайствовать, чтобы мне разрешили выплатить эту сумму хотя бы частями, — говорит женщина. — Даже если мне не дадут группу, я зарегистрирую личное подсобное хозяйство — уже узнавала, что для этого нужно. Прорвемся! Главное, чтобы здоровье было, а там выкарабкаемся — с помощью Божьей и людской.