За рассмотрение иска 37 жителей деревни Якимова Слобода против целлюлозного завода в Светлогорске суд требует с каждого истца по 10 тысяч рублей пошлины, сообщает «Радыё Свабода».





Суд Светлогорского района не рассматривает иск 37 жителей деревни Якимова Слобода к местному целлюлозно-картонному комбинату и китайской корпорации САМСЕ о компенсации вреда здоровью и имуществу из-за выбросов в воздух зловонных веществ от недавно построенного завода беленой целлюлозы.

Решение не рассматривать иск судья Людмила Седько приняла еще 12 марта. В канцелярии судебное определение зарегистрировано 15 марта. Жители Якимовой Слободы получили уведомление 20 марта.

Как сказано в определении, «в соответствии с частью 1 статьи 14 Закона „Об охране окружающей среды“ право на благоприятную окружающую среду принадлежит гражданину от рождения. Это значит, что право на благоприятную окружающую среду признано за каждым гражданином на высшем законодательном уровне и в дополнительном признании не нуждается. Таким образом, у заявителей отсутствует право на обращение в суд с таким иском».

Жители Якимовой Слободы на это говорят, что в суд обратились «не ради того, чтобы за нами признали право на благоприятную окружающую среду, а потому, что наше право на это нарушается».

Еще один момент, в связи с которым иск не рассматривается, — неправильно уплачена судебная пошлина. За обращение в суд сельчане заплатили 5 базовых величин — 122,5 рубля. Но в определении говорится, что по такому иску каждый из истцов должен заплатить госпошлину в размере 5% от указанной суммы ущерба. Жители, напомним, требуют взыскать с комбината и китайской корпорации 7,4 миллиона рублей — то есть за рассмотрение иска должны заплатить 370 тысяч рублей, по 10 тысяч с каждого.

«Никто из сельчан такую пошлину заплатить не в состоянии. Это же ясно как божий день», — говорит один из истцов.

5-процентная госпошлина начисляется при рассмотрении исков о взыскании имущественного ущерба. Истцы же утверждают, что подавали на компенсацию морального вреда — за пережитые приступы удушья, головная боль, кровотечение из носа, рвоту, аллергию, вызванные выбросом в воздух метилмеркаптана.

Обратившимся в суд необходимо уточнить иск и заплатить госпошлину до 26 марта.





Новый завод по производству беленой целлюлозы начал работу в конце прошлого года. С тех пор местные жители стали жаловаться на «удушающий специфический запах». Руководство завода и чиновники утверждали, что запах безвреден. В конце декабря на новом предприятии пообещали, что когда все линии будут работать на полную мощность, вопросы отпадут — проектом предусмотрена утилизация дурнопахнущих газов с помощью содорегенерационного котла. Но котел не работает до сих пор. Работа предприятия пока приостановлена.

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили на базе ОАО «Светлогорский ЦКК». Проект реализовали по белорусско-китайскому инвестиционному договору общей стоимостью более 850 млн долларов. Генподрядчиком выступала китайская корпорация САМСЕ. На заводе мощностью 400 тысяч тонн предусмотрена переработка как лиственной, так и хвойной древесины. Планируется, что большая часть продукции будет реализовываться на экспорт.