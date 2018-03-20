|
Местные против "вонючего" завода в Светлогорске. Суд требует от 37 истцов 370 тысяч рублей пошлины
21.03.2018 11:12 — Новости Общества | Tut.by
За рассмотрение иска 37 жителей деревни Якимова Слобода против целлюлозного завода в Светлогорске суд требует с каждого истца по 10 тысяч рублей пошлины,
Суд Светлогорского района не рассматривает
Решение не рассматривать иск судья Людмила Седько приняла еще 12 марта. В канцелярии судебное определение зарегистрировано 15 марта. Жители Якимовой Слободы получили уведомление 20 марта.
Как сказано в определении, «в соответствии с частью 1 статьи 14 Закона „Об охране окружающей среды“ право на благоприятную окружающую среду принадлежит гражданину от рождения. Это значит, что право на благоприятную окружающую среду признано за каждым гражданином на высшем законодательном уровне и в дополнительном признании не нуждается. Таким образом, у заявителей отсутствует право на обращение в суд с таким иском».
Жители Якимовой Слободы на это говорят, что в суд обратились «не ради того, чтобы за нами признали право на благоприятную окружающую среду, а потому, что наше право на это нарушается».
Еще один момент, в связи с которым иск не рассматривается, — неправильно уплачена судебная пошлина. За обращение в суд сельчане заплатили 5 базовых величин — 122,5 рубля. Но в определении говорится, что по такому иску каждый из истцов должен заплатить госпошлину в размере 5% от указанной суммы ущерба. Жители, напомним, требуют взыскать с комбината и китайской корпорации 7,4 миллиона рублей — то есть за рассмотрение иска должны заплатить 370 тысяч рублей, по 10 тысяч с каждого.
«Никто из сельчан такую пошлину заплатить не в состоянии. Это же ясно как божий день», — говорит один из истцов.
5-процентная госпошлина начисляется при рассмотрении исков о взыскании имущественного ущерба. Истцы же утверждают, что подавали на компенсацию морального вреда — за пережитые приступы удушья, головная боль, кровотечение из носа, рвоту, аллергию, вызванные выбросом в воздух метилмеркаптана.
Обратившимся в суд необходимо уточнить иск и заплатить госпошлину до 26 марта.
Новый завод по производству беленой целлюлозы начал работу в конце прошлого года. С тех пор
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили на базе ОАО «Светлогорский ЦКК». Проект реализовали по белорусско-китайскому инвестиционному договору общей стоимостью более 850 млн долларов. Генподрядчиком выступала китайская корпорация САМСЕ. На заводе мощностью 400 тысяч тонн предусмотрена переработка как лиственной, так и хвойной древесины. Планируется, что большая часть продукции будет реализовываться на экспорт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За рассмотрение иска 37 жителей деревни Якимова Слобода против целлюлозного завода в Светлогорске суд требует с каждого истца по 10 тысяч рублей пошлины. И пока его...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)