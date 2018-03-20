|
Минская строительная фирма два года недоплачивала налоги. На руководителя завели уголовное дело
21.03.2018 11:36 — Новости Общества | Tut.by
Минская строительная компания на протяжении двух лет недоплачивала налоги в бюджет,
Предприятие с 2012 оказывало строительные услуги по укладке асфальта и благоустройству на социально-значимых объектах Минска. В ходе проверки КГК установил, что в бухгалтерский учет фирмы вносились фиктивные первичные документы на выполнение строительных работ лжепредпринимательскими структурами с целью вывода денежных средств в теневой оборот и занижения налогооблагаемой базы. В результате за 2013−2014 годы предприятие недоплатило в бюджет более 153 тысяч рублей.
В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Принимаются меры для возмещения ущерба, причиненного государственным интересам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятие с 2012 оказывало строительные услуги по укладке асфальта и благоустройству на социально-значимых объектах Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)