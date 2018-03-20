Минская строительная фирма два года недоплачивала налоги. На руководителя завели уголовное дело

Минская строительная компания на протяжении двух лет недоплачивала налоги в бюджет, сообщает Комитет госконтроля. На руководителя фирмы завели уголовное дело.



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Предприятие с 2012 оказывало строительные услуги по укладке асфальта и благоустройству на социально-значимых объектах Минска. В ходе проверки КГК установил, что в бухгалтерский учет фирмы вносились фиктивные первичные документы на выполнение строительных работ лжепредпринимательскими структурами с целью вывода денежных средств в теневой оборот и занижения налогооблагаемой базы. В результате за 2013−2014 годы предприятие недоплатило в бюджет более 153 тысяч рублей.

В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Принимаются меры для возмещения ущерба, причиненного государственным интересам.