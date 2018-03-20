ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минская строительная фирма два года недоплачивала налоги. На руководителя завели уголовное дело

21.03.2018 11:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минская строительная компания на протяжении двух лет недоплачивала налоги в бюджет, сообщает Комитет госконтроля. На руководителя фирмы завели уголовное дело.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Предприятие с 2012 оказывало строительные услуги по укладке асфальта и благоустройству на социально-значимых объектах Минска. В ходе проверки КГК установил, что в бухгалтерский учет фирмы вносились фиктивные первичные документы на выполнение строительных работ лжепредпринимательскими структурами с целью вывода денежных средств в теневой оборот и занижения налогооблагаемой базы. В результате за 2013−2014 годы предприятие недоплатило в бюджет более 153 тысяч рублей.

В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Принимаются меры для возмещения ущерба, причиненного государственным интересам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятие с 2012 оказывало строительные услуги по укладке асфальта и благоустройству на социально-значимых объектах Минска.
 
Новости дня
Новости общества
 
Костевич: рождение вторых и последующих детей - приоритет семейной политики Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика