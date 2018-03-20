Три новых гостиницы и три хостела планируется открыть в этом году в Гродно

В Гродно в этом году планируют начать работу три новых гостиницы и три хостела. Также в городе появятся новые информационные стенды и откроется обзорная площадка с ротондой, сообщает БЕЛТА.





В 2017 году были открыты три объекта для проживания: отель на одной из баз отдыха рядом с городом, а также два хостела в центре Гродно. Нынешний год начался с открытия хостела на 10 мест в центральной части города.

Кроме того, в течение этого года запланировано открытие двух новых отелей на 40 и 20 номеров по улицам Калючинская и Большая Троицкая соответственно, а также апарт-отеля на 5 номеров по улице Малая Троицкая. В этом году намерены принять гостей хостелы по улицам Ожешко, Советская и Городничанская в центральной части города.

— Гродно становится все более популярным местом у иностранных туристов. Так, сначала года безвизовым режимом воспользовались уже около восьми тысяч гостей из-за рубежа. Их число постоянно растет, а с началом активного туристического сезона ожидаем еще большего увеличения потока, — рассказали в Гродненском горисполкоме.

Также в марте-апреле у авто- и железнодорожного вокзалов и в историческом центре Гродно появится свыше десятка новых информационно-навигационных стендов со всей необходимой для туристов информацией.

Ведется строительство обзорной площадки на берегу Немана по улице Дарвина — отсюда открывается вид на старый Гродно. Здесь появятся лавочки, беседки, ротонда, зеленые зоны, будут установлены обзорные бинокли. На Немане создаются причалы для маломерных судов, планируется организовать услуги водного речного такси.