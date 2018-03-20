ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три новых гостиницы и три хостела планируется открыть в этом году в Гродно

21.03.2018 11:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно в этом году планируют начать работу три новых гостиницы и три хостела. Также в городе появятся новые информационные стенды и откроется обзорная площадка с ротондой, сообщает БЕЛТА.


В 2017 году были открыты три объекта для проживания: отель на одной из баз отдыха рядом с городом, а также два хостела в центре Гродно. Нынешний год начался с открытия хостела на 10 мест в центральной части города.

Кроме того, в течение этого года запланировано открытие двух новых отелей на 40 и 20 номеров по улицам Калючинская и Большая Троицкая соответственно, а также апарт-отеля на 5 номеров по улице Малая Троицкая. В этом году намерены принять гостей хостелы по улицам Ожешко, Советская и Городничанская в центральной части города.

 — Гродно становится все более популярным местом у иностранных туристов. Так, сначала года безвизовым режимом воспользовались уже около восьми тысяч гостей из-за рубежа. Их число постоянно растет, а с началом активного туристического сезона ожидаем еще большего увеличения потока, — рассказали в Гродненском горисполкоме.

Также в марте-апреле у авто- и железнодорожного вокзалов и в историческом центре Гродно появится свыше десятка новых информационно-навигационных стендов со всей необходимой для туристов информацией.

Ведется строительство обзорной площадки на берегу Немана по улице Дарвина — отсюда открывается вид на старый Гродно. Здесь появятся лавочки, беседки, ротонда, зеленые зоны, будут установлены обзорные бинокли. На Немане создаются причалы для маломерных судов, планируется организовать услуги водного речного такси.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, в течение этого года запланировано открытие двух новых отелей на 40 и 20 номеров по улицам Калючинская и Большая Троицкая соответственно, а также...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минская строительная фирма два года недоплачивала налоги. На руководителя завели уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика