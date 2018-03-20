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"Белтелеком" сообщил о повышении стоимости связи с 1 апреля

21.03.2018 12:17 — Новости Общества | news.21.by  
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"Белтелеком" сообщил о повышении стоимости связи с 1 апреляКрупнейший белорусский провайдер по предоставлению услуг связи сообщил о повышении стоимости связи с начала следующего месяца. Стоит отметить, что тарифная политика компании направлена на максимальное сдерживание цен, однако постоянное развитие телекоммуникационных технологий и обеспечение гарантированно высокого качества услуг невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг, уточнили в компании.

Так, с 1 апреля тарифы в среднем вырастут на 3 %. В компании отметили, что часть тарифов пока дорожать не будут, в частности, линейка "Ясна" и "Рекорд 25". Помимо этого с 1 апреля поднимется цена на телеграфную связь, международные телефонные соединения, справочно-информационные услуги, подорожает телевидение Zala.

Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» создано 3 июля 1995 г. в форме Республиканского государственного объединения. 1 августа 2004 г. преобразовано в Республиканское унитарное предприятие (РУП) с преобразованием предприятий, входивших в состав объединения, в филиалы путём присоединения.

 
 
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C 1 апреля тарифы в среднем вырастут на 3 %
 
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