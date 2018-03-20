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Прогноз погоды на 22 марта: температура воздуха ночью составит от минус 3 до минус 8, при прояснениях прогнозируется 9 -11 градусов мороза
21.03.2018 12:29 — Новости Общества | news.21.by
В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили прогноз погоды на 22 марта.
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку пройдет небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер ожидается западный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до минус 8, при прояснениях прогнозируется 9 -11 градусов мороза, днем будет от нуля до плюс 5 градусов.
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Прогноз погоды на 22 марта: температура воздуха ночью составит от минус 3 до минус 8, при прояснениях прогнозируется 9 -11 градусов мороза
Ветер ожидается западный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с
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