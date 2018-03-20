Минздрав усилит контроль за качеством оказания медпомощи

Валерий Малашко. Фото из архива

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения усилит контроль за качеством оказания медпомощи, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко после личного приема граждан в Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году Министерство здравоохранения объявило курс на изменение системы управления качеством оказания медпомощи. Экспертиза качества проводится во всех лечебных учреждениях, но мы обратили внимание, что она больше сконцентрирована на анализе медицинской документации, меньше - на тех условиях, в которых оказывалась медпомощь, уровне оказания медицинской помощи", - сказал Валерий Малашко. Поэтому сегодня меняется нормативная документация, создается вертикаль контроля за качеством - от Министерства здравоохранения до региональных учреждений здравоохранения.

Соответствующим вопросам во время приема граждан министр уделил особое внимание. Некоторые обратившиеся жаловались на качество лечения, диагностических услуг. Причиной таких нареканий во многом стал организованный не на должном уровне контакт врача и пациента. Например, к министру на прием пришла жительница Гомельской области, недовольная уровнем оказанной ей помощи. Как пояснили присутствующие на приеме специалисты, женщина прошла все необходимые обследования, в том числе МРТ, у нее есть возрастные изменения, хронические заболевания, требующие наблюдения и лечения амбулаторно. Министр поручил провести с женщиной беседу и предложил ей пройти дополнительное обследование в РНПЦ в Гомеле.

На прием к министру здравоохранения зачастую приходят люди со сложными проблемами со здоровьем. "Понятно, что за каждым обращением стоит человеческая судьба или судьбы целых семей. Достаточно сложно разбираться в каждом обращении", - отметил руководитель ведомства. Есть и типичные обращения, например, когда человек не согласен с группой инвалидности. Минздрав решает соответствующие вопросы в соответствии с законодательством.

На прием обратилась и молодая супружеская пара, которая просила о перераспределении мужа из Лоевской ЦРБ в Гомельскую областную больницу. Желание молодых людей работать в больших городах понятно, заметил Валерий Малашко. "Но заключая целевые договора на обучение, каждый молодой человек осознанно изначально выбирает старт профессии в небольшом населенном пункте", - напомнил он. Минздрав в этом плане последователен: в соответствии с законодательством молодого человека необходимо направить в тот населенный пункт, где был заключен целевой договор.-0-