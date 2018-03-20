|
Милиция ищет жертв мужчины, который одурманивал женщин и пытался их изнасиловать и обокрасть
21.03.2018 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Октябрьский РОВД Витебска ищет жертв 47-летнего мужчины, которого подозревают в попытке изнасилования и совершения хищения имущества женщин,
Мужчина знакомился с женщинами в увеселительных заведениях, а затем применял одурманивающие вещества и пользовался беспомощным состоянием своих жертв. Он задержан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)