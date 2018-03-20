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Милиция ищет жертв мужчины, который одурманивал женщин и пытался их изнасиловать и обокрасть

21.03.2018 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Октябрьский РОВД Витебска ищет жертв 47-летнего мужчины, которого подозревают в попытке изнасилования и совершения хищения имущества женщин, сообщает милиция региона.


Мужчина знакомился с женщинами в увеселительных заведениях, а затем применял одурманивающие вещества и пользовался беспомощным состоянием своих жертв. Он задержан.

Если вы стали жертвой такого преступления или его очевидцем либо располагаете сведениями об этом мужчине, сообщите в Октябрьский РОВД по телефонам: 8 029511−22−07 (МТС), 8 029 324-24-89 (Velcom), 8 025 603-71-55 (Life), 8 0212 35-87-02, 102. Анонимность гарантируется.

 
Теги: Витебск
 
 
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