Директора узденского лесхоза подозревают в служебном подлоге

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора узденского лесхоза. Его подозревают в том, что он сознательно использовал свои служебные возможности в личных целях.





С целью избежать ответственности за допущенные нарушения правил лесопользования, которые могут быть выявлены контролирующими органами в ходе проверки, директор дал указания подчиненным об уничтожении акта освидетельствования места рубки в квартале одного из лесничеств и о внесении ложных сведений в официальный документ. Это, говорят в СК , стало одним из оснований для привлечения к административной ответственности лесничего.

Действия же директора лесхоза квалифицированы как служебный подлог.