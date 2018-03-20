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Директора узденского лесхоза подозревают в служебном подлоге
21.03.2018 13:18 — Новости Общества | Tut.by
Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора узденского лесхоза. Его подозревают в том, что он сознательно использовал свои служебные возможности в личных целях.
С целью избежать ответственности за допущенные нарушения правил лесопользования, которые могут быть выявлены контролирующими органами в ходе проверки, директор дал указания подчиненным об уничтожении акта освидетельствования места рубки в квартале одного из лесничеств и о внесении ложных сведений в официальный документ. Это, говорят в
Действия же директора лесхоза квалифицированы как служебный подлог.
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора узденского лесхоза.
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