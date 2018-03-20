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РЕПОРТАЖ: "Качество бесподобное" - жители Тбилиси о белорусских продуктах питания

21.03.2018 11:14 — Новости Общества | БелТА  
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РЕПОРТАЖ: "Качество бесподобное" - жители Тбилиси о белорусских продуктах питания

В Грузии на данный момент работают около десяти магазинов (две торговые сети), где продаются только продукты из Беларуси, начиная от хлеба и заканчивая ликеро-водочными изделиями. Они пользуются популярностью у грузинских покупателей, отмечал в интервью посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов. Корреспондент БЕЛТА побывал в одном из таких магазинов в Тбилиси и пообщался с покупателями.

Местный житель Джемал Цурцумия рассказывает, что регулярно заходит в магазин белорусских продуктов, который открылся несколько месяцев назад в этом районе грузинской столицы. "Высшее качество. Самое главное - натуральный продукт. Думаю, в этом городе откроется еще много таких магазинов", - подчеркнул он.

Чаще всего в магазине житель Тбилиси покупает молочные и мясные продукты, иногда сладости.

В ходе разговора выясняется, что у Джемала есть и связь с Беларусью. Его дед похоронен недалеко от города Ветка в Гомельской области, и недавно он приезжал на его могилу.

Людмиле Подольской тоже пришлись по вкусу белорусские продукты. Покупательница признается, что по национальности русская, но родилась и выросла в Грузии, в совершенстве знает оба языка. "Мы очень рады, что у нас есть такие продукты. Так что приезжайте и открывайте как можно больше. Прихожу очень часто в этот магазин, потому что доверяю белорусской продукции", - сказала она.

Высокое качество продукции отмечает и Нугзар Кевлишвили. "Обслуживание отличное. Мы очень довольны. Наша семья почти каждый день здесь что-то покупает", - делится впечатлениями житель Тбилиси.

Интересуемся покупательским спросом и у консультанта магазина Хатуны Твэладзе. "Им все нравится. Покупателям лучше чуть-чуть дороже, но натуральные продукты. Заходят, покупают... Потом на другой день приходят и говорят, что такого уже давно не ели, - говорит она. - Молочные продукты бесподобные, очень вкусные. У нас есть постоянные клиенты".

Хатуна Твэладзе живет в том же районе Тбилиси, где расположен магазин. Она отмечает, что, например, белорусский хлеб несколько дороже, чем в других местных магазинах. И поначалу ей казалось, что он будет плохо продаваться. "Но и хлеб продается, и все остальное", - отметила работница магазина.

Владимир МАТВЕЕВ,

БЕЛТА.-0-

 
 
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В Грузии на данный момент работают около десяти магазинов (две торговые сети), где продаются только продукты из Беларуси, начиная от хлеба и заканчивая...
 
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