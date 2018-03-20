Сотрудник службы отлова в Лиде месяц кормил спасенную МЧС собаку своими обедами и искал ей хозяина

В конце февраля на озере в центре Лиды проходила необычная спасательная операция. Местные спасатели вытянули из воды бездомного пса, который провалился под лед, и передали его службе отлова. А там собакой вдруг «прониклись» и стали искать ей хозяев.





МЧС вызвали горожане, которые заметили, что животное упало в холодную воду и не могло выбраться. При помощи специального оборудования спасатели вытащили пса на берег и передали его работникам службы отлова. Собаку отвезли в пункт временного пребывания бездомных животных.

Дальнейшая ее жизнь зависела от неравнодушных людей. По закону у собаки было пять суток — после ее должны были усыпить. Но в судьбу пса вмешался работник службы отлова Геннадий Рухлевич. Вместе со своим коллегой он около месяца ухаживал за собакой и отдавал ей свои взятые из дома обеды.





— К нам попадает очень много хороших животных, усыплять их жалко. Но почему-то именно к этому псу я проникся особенно. Даже думал о том, чтобы забрать его домой, — рассказал порталу 0154.by Геннадий.

Хозяев собаке очень долго не могли найти. Тогда дочь Геннадия, живущая в Гродно, разместила на одном из сайтов объявление о спасенной собаке — и вот нашлись люди, которые захотели забрать ее себе. Пес уехал в Островец!

— Очень надеюсь, что собака попала в хорошие руки. Это очень добрый, воспитанный пес, всегда лапу подавал. Хотелось бы, чтобы ей снова повезло, — говорит Геннадий Рухлевич.