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Подразделения ВВС и ПВО во время комплексной проверки заступили на боевое дежурство на новых позициях

21.03.2018 14:34 — Новости Общества | БелТА  
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Подразделения ВВС и ПВО во время комплексной проверки заступили на боевое дежурство на новых позициях
Фото из архива

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения ВВС и войск ПВО совершили марши и приступили к несению боевого дежурства в новых позиционных районах. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

В Вооруженных Силах продолжается комплексная проверка, которая проводится по поручению Президента Беларуси. "В рамках проверки подразделения ВВС и войск ПВО совершили марши в назначенные районы и в установленные сроки заступили на боевое дежурство. Радиолокационное поле наращено действиями подвижных маловысотных радиолокационных групп радиотехнических войск. Авиации предстоит выполнить задачи по рассредоточению части сил и средств", - проинформировали в Минобороны.

Военными комиссариатами продолжается поставка мобилизационных ресурсов, которая ведется в плановом порядке и в установленные сроки. "Особенностью нынешней проверки является то, что на сборы призываются в том числе военнообязанные женщины, имеющие соответствующие военно-учетные специальности. Всего их будет призвано около 50 человек - это главным образом специалисты в области медицины", - отметили в Минобороны.

С призванным из запаса личным составом проводятся занятия по предметам боевой подготовки, осуществляется комплекс мероприятий по подготовке мест проведения боевого слаживания и учебно-материальной базы к занятиям.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения ВВС и войск ПВО совершили марши и приступили к несению боевого дежурства в новых позиционных районах. Об этом БЕЛТА...
 
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