Паром, который свяжет два берега Припяти и два района — Житковичский и Туровский — пока не отремонтируют треснувший автомобильный мост, построили (вернее, переоборудовали из рудовоза) на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе ровно за два месяца. Его расчетная грузоподъемность — тысяча тонн. За один рейс он сможет перевозить 50 пассажиров, а также 6 фур и 20 легковых автомобилей.













Паром должен появиться на Припяти в Житковичском районе в ближайшее время. На заводе готовы отправить его в путь, как только позволит погода. Плыть ему по Припяти к месту назначения 3 дня, в Житковичский район его отбуксирует теплоход.

— Ежедневно мы мониторим ситуацию, но пока паромное сообщение наладить не позволяет река. Вниз по течению, от переправы до самого Мозыря, все во льду. А вверх по течению — несколько «пробок». Если мы их затронем, вся масса льда пойдет вниз и забьет расчищенное для переправы место, потому что дальнейший путь тоже перекрыт. Тогда не только не сможет работать понтон, но встанут и катера. Остается ждать, когда заторы уйдут сами или хотя бы ниже по течению появится свободное для прохождения льда место, — рассказывал на днях генеральный директор «Гомельавтодора», заказчика строительства парома, Игорь Матвецов.

Летом через Припять в Житковичском районе должна работать и понтонная, и паромная переправа. Таким образом власти планируют обеспечить беспрепятственное передвижение с одного берега на другой.

7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины, и он провис . Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов, примерно на год . Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе.

(Будет дополнено).