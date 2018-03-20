Суд Первомайского района Витебска 21 марта вынес приговор 36-летней Марине К., которая выбросила из окна квартиры на восьмом этаже свою домашнюю собаку — в наказание за нечистоплотность . Она получила 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Кроме того, женщину будут принудительно лечить от алкоголизма.



Обвиняемая Марина К. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Напомним, инцидент произошел ночью 26 ноября 2017 года на улице Чкалова в Витебске. Жители дома № 32 позвонили в милицию и сообщили о криках в квартире на восьмом этаже. Позже они обнаружили во дворе собаку, которая была еще жива, но вскоре умерла. Выяснилось, что ее выбросила с балкона хозяйка квартиры, откуда раздавались крики. В это время там находилась ее 11-летняя дочь. Гнев матери вызвала нечистоплотность собаки. Женщина, как утверждает следствие, была пьяна. Сама она говорит, что «выпила литр пива и не могла от этого быть пьяной».

Марину К. обвиняли в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских и иных низменных побуждений, в присутствии заведомо малолетнего. Она частично признала вину.

Кроме того, женщине инкриминировали приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем (ч. 1 ст. 236 УК). Она сдала в ломбард золотую сережку своей соседки. Украшение попало к Марине так: ее подруга Екатерина К. ругалась на лестничной площадке с соседкой, затем между ними возникла потасовка. Позже Екатерина заметила на полу оброненную соперницей сережку, взяла ее и передала Марине, велев отнести находку в ломбард. Та так и поступила, выручив за украшение 40 рублей.

Оба уголовных дела — и по жестокому обращению с животным, и по сбыту украшения — объединили в одно производство.

Соседка: «Девочка плакала не менее двух часов»

Судебное слушание по этому делу началось 2 марта. Процесс состоял из трех заседаний. На одном из них выслушали двух соседок Марины К. Пенсионерка из квартиры, расположенной на лестничной площадке по диагонали, заявила, что в ночь на 26 ноября не слышала из квартиры Марины никакого шума.

— О том, что погибла собака, я вообще узнала из новостей по телевизору. Еще удивилась: о, наш дом показывают! И только потом мне стало известно, что это собака моей соседки.



Погибшая Вита — так в семье называли собаку. Фото: социальные сети

Марина У. живет в квартире, которая расположена рядом с квартирой обвиняемой. Она охарактеризовала семью обвиняемой как неблагополучную, иногда женщина видела Марину К. выпившей.

По словам соседки, что-то неладное за стенкой у соседей начало происходить в десятом часу вечера:

— Слышался лай собаки. И плакала девочка (дочь обвиняемой. — Прим. TUT.BY). Ребенок был в истерике, о чем-то просил мать, можно даже сказать, умолял. Та громко ей отвечала. Но о чем конкретно они разговаривали, было не слышно. Ребенок плакал все время, и это длилось не менее двух часов. Я была очень удивлена, что девочка плачет так долго. Такое случилось впервые. А в полпервого ночи ко мне в домофон позвонили и сказали, что кто-то из моих соседей выбросил с балкона собаку и она умирает, истекая кровью. Примерно в час ночи пришла милиция. У меня спросили: «У соседей есть белая собака?» Я ответила: «Да». Потом милиционеры пошли к соседке. Девочка плакала до самого приезда милиции.

Милиционер: «Девочка отталкивала мать от балкона»

Оперуполномоченный Первомайского РОВД Олег Демидов, который прибыл ночью 26 ноября в дом № 32 на улице Чкалова в составе следственно-оперативной группы, отметил, что обвиняемая вела себя адекватно, не была пьяной.

— Женщина пыталась извиниться перед дочерью. Но мне показалось, что мать не смущало то, что она так просто выбросила собаку с балкона. Обвиняемая сообщила, что раньше семья пыталась избавиться от собаки — ее отводили далеко от дома, но она возвращалась домой, — рассказал милиционер.

По словам оперуполномоченного Демидова, Настя, дочка Марины К. сообщила ему о том, что хотела спасти собаку:

— В момент опроса обвиняемой ее дочь сказала, что пыталась остановить мать — отталкивала ее от балкона, но не взирая на это, женщина выбросила собаку.

Обвиняемая ничего не смогла возразить на это свидетельство.

На всех судебных заседаниях Марина К. утверждала, что ее дочка не видела расправы над животным — в этот момент она находилась в своей комнате. У следствия на этот счет было противоположное мнение.

«Я вообще-то люблю животных. И собаку убивать не хотела. Просто собиралась ее проучить, хотела, чтобы она испугалась и поняла, что в квартире нельзя гадить. Я не знала, что она разобьется. Думала: ну, максимум, лапу сломает… Но не умрет же. Не хотела ей причинять страдания. Кошки же падают с высоты, и ничего — приземляются на четыре лапы», — рассуждала женщина в суде.