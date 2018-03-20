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Сокращать число вузов в Беларуси не планируют, но в них станет меньше специальностей
21.03.2018 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Уменьшать число вузов в Беларуси в ближайшее время не планируют, но специальности, которые дублируются в разных учебных заведениях, сократят. Об этом
По словам Игоря Карпенко, набор на специальности в вузах будут «подгонять» под потребности страны.
Минэкономики каждый год будет разрабатывать демографический прогноз на пять лет по стране, областям и Минску, а Министерство труда и соцзащиты — прогноз баланса трудовых ресурсов.
На основе этих данных Минтруда и соцзащиты сформирует потребность экономики в кадрах на пять лет. Эти данные предоставят Министерству образования и другим учредителям учебных заведений. Информацию будут использовать для формирования контрольных цифр приема в вузы, ссузы и ПТУ.
По мнению Игоря Карпенко, подготовка по одним и тем же специальностям в разных вузах не должна дублироваться, филиалы вузов нужно оптимизировать, а подготовку на заочной форме обучения — сократить. Специальности и их направления, которые не соответствуют основному направлению деятельности конкретного вуза, ликвидируют.
Что касается совпадения названий отдельных специальностей в вузах и ссузах, то нужно понимать, что их выпускники получают разную квалификацию.
— Например, обучаясь по специальности «технология машиностроения», выпускник вуза получает квалификацию «инженер», а ссуза — «техник». При этом в вузах повсеместно вводится сокращенная форма получения высшего образования, которая сокращает срок подготовки после окончания ссуза, — добавил министр.
Уменьшать же количество самих вузов в ближайшее время не планируется, уверил министр.
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Специальности, которые дублируются в разных учебных заведениях, сократят, рассказал министр образования Игорь Карпенко.
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